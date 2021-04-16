В РК проблемы с доступом и качеством дистанционного обучения

В 2020 году информационные системы МОН РК простаивали из-за сбоев и прочих причин более 65 часов.

Уже более года большинство школьников Казахстана и мира находятся на дистанционном обучении. Весной прошлого года из-за пандемии коронавируса более 100 стран мира приняли решение закрыть все школы. Возможности ходить в школу на тот момент лишились 1,5 млрд детей. Многие перешли на дистанционное обучение, но половина из них не имела дома компьютера или интернета. При этом, как пишет Finprom.kz, почти во всех странах учителя оказались недостаточно подкованы в плане цифровой грамотности, а родители — недовольны организацией учебного процесса, необходимостью использовать гаджеты и отсутствием интернета дома.

Подобные проблемы были и в РК, а некоторые из них остаются и сейчас. Стоит отметить, что переход на дистанционное обучение предполагает хорошие навыки пользования интернетом, а также компьютером и другими цифровыми гаджетами как учениками, так и преподавателями. Известно, что взрослому населению труднее осваивать азы цифровых технологий, при этом 11,1% (или 122,5 тыс.) всех работающих в области образования — старше 55 лет. Кроме того, уровень цифровой грамотности учеников начальных классов также был на недостаточно высоком уровне. Так, к примеру, в 2019 году, то есть до пандемии, доля пользователей ПК в возрасте 6-15 лет составляла 80,8%, а доля пользователей сети интернет — всего 75%. Фактически 20%-25% детей в этом возрасте оказались не готовыми к переходу на дистанционное обучение. Однако уже в 2020 году ситуация немного улучшилась.

Помимо проблем с умением пользоваться цифровыми гаджетами казахстанские школьники и преподаватели сталкивались с проблемой работоспособности цифровых ресурсов Министерства образования. Для дистанционного обучения школьники используют такие порталы, как BilimLand, OnlineMektep. Пользоваться ими можно, войдя напрямую через браузер, а также через мобильные приложения. При этом значительная часть пользователей этих приложений недовольны их функционалом. К примеру, в сервисе Play Маркет оценка OnlineMektep составила 3,5, что является довольно низким значением, а оценка BilimLand — 4,1. В обоих случаях минимальная оценка (1 из 5) встречается нередко.

В целом наблюдаются сбои и простои в функционировании информационных систем Министерства образования и науки РК. В общей сложности за 2020 год время простоя информационных систем МОН РК составило более 65 часов, что является одним из худших показателей.

По итогам прошлого года в число наиболее популярных запросов казахстанцев в Google вошли следующие, связанные с образованием: «Онлайн мектеп», «Билим ленд», «Ок едус», «Кунделык кз» и «Классрум». Это говорит о большой востребованности этих платформ среди казахстанцев.

В докладе «Права человека в современном мире» Всемирный Банк заявил, что закрытие школ и неудовлетворительный доступ к дистанционному обучению, вызванные пандемией, приведут к падению уровня функциональной грамотности ниже порогового среди учащихся средней школы в Казахстане. Это подтверждают имеющиеся проблемы в системе дистанционного образования в РК, считают аналитики.