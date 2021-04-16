В 2020 году зарегистрировано более 24 тысяч инцидентов информационной безопасности

Увеличилось количество обращений казахстанских пользователей по вопросам фишинга и мошенничества на интернет-ресурсах.

Фишинговые ресурсы стали трендом прошлогодних атак. Отчасти это связано с переходом работы в онлайн-режим. Об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал директор Национального координационного центра информационной безопасности АО «ГТС» Серик Холдас.

«Служба KZ-CERT в прошлом году зафиксировала более 24 тысяч инцидентов информационной безопасности. Из них более 1,5 тысяч классифицированы как фишинг в сети интернет. С помощью обращений казахстанских пользователей выявлено более 500 фишинговых интернет-ресурсов. KZ-CERT прорабатывает угрозы и инциденты ИБ совместно с зарубежными хостинг-провайдерами и регистраторами доменов. Мы формируем информацию об инцидентах и направляем на адреса зарубежных организаций. В свою очередь, иностранные партнеры принимают меры по закрытию фишинговых и других вредоносных ресурсов. В 2020 году KZ-CERT направила в адрес международных партнеров 2212 сообщений по угрозам информационной безопасности и инцидентам, а также получила 1728 входящих сообщений от зарубежных партнеров. В результате международного сотрудничества сегодня большая часть иностранных фишинговых интернет-ресурсов недоступна на территории страны. С этой целью принимаются соответствующие меры», — сказал С. Холдас.

При этом спикер отметил, что выработан ряд рекомендаций по недопущению возникновения инцидентов. Важно регулярно проверять свои учетные данные, использовать надежные пароли, не доверять общедоступным точкам доступа Wi-Fi и не вводить аутентификационные данные через незащищенные беспроводные сети, не отправлять никому копии своих документов, содержащих персональные данные, данные удостоверения личности, банковских карт и т. д.