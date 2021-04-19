QR-коды появились у исторических памятников в Атырауской области

Таблички уже установлены на 75 объектах историко-культурного наследия региона.

На исторических памятниках и сакральных местах в Атырауской области начали устанавливать таблички с QR-кодами. Считав такой код через приложение телефона, можно получить информацию о памятнике на трех языках, передает Sputnik.

Такие таблички установлены на 75 объектах историко-культурного наследия на территориях, где ловит интернет. Сфотографировав табличку, пользователь может перейти на сайт Центра изучения историко-культурного наследия.

Также в области разработана интерактивная карта памятников истории и культуры и сакральных мест.

«В нее включено 50 объектов. Электронная карта предоставляет информацию на трех языках - казахском, русском, английском. Там любой желающий может ознакомиться с видео, картой объектов и 3D-моделью памятников и святилищ», - рассказал замруководителя центра изучения историко-культурного наследия Атырауской области Толыбай Достыбаев.