До июля отсрочили введение маркировки табака и алкоголя в Кыргызстане

Почти до середины лета будет внедряться экспериментальный проект маркировки табака и алкоголя, позже процедура станет обязательной.

Сроки введения обязательной маркировки табачной и алкогольной продукции, а также использования контрольно-кассовых машин (ККМ) продлены в Кыргызстане до 1 июля. Решение принято в целях эффективного введения маркировки товаров и применения ККМ-онлайн, а также для предоставления субъектам предпринимательства дополнительного времени на переход к нововведениям, передает Sputnik.

Таким образом, ККМ, не соответствующие техническим требованиям, не подлежат регистрации с 1 июля. Предприниматели, использующие ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени, имеют право на их применение до 1 июля исключительно при условии исправности. Также, согласно установленным срокам, с 1 июля начнется обязательная маркировка табачной и алкогольной продукции средствами цифровой идентификации. До этого будет внедряться пилотный проект маркировки данных товаров.

Система применения ККМ-онлайн и маркировки товаров реализуются в Кыргызстане в рамках фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» с внедрением электронных счетов-фактур, автоматизированной системы управления АЗС, электронной товаротранспортной накладной и информационной системы «Сводный пост».