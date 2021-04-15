Нет Ashyk? - тогда жабық

Пилотный проект начинает работать в полную силу по всей стране.

В Казахстане продолжается реализация пилотного проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства. С 26 февраля текущего года проект реализуется на объектах, деятельность которых запрещена в красной зоне — это фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы, боулинг клубы. Как сообщил на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, на сегодняшний день в проект вовлечено 437 объектов, приложение скачали 175 000 пользователей. В результате имеется около 34 000 фиксаций в сутки, выявлено 347 «красных» посетителя.

«Это свидетельствует о нарушении режима самоизоляции лицами, находящимися на карантине», — сказал М. Шоранов.

Виды деятельности, которые смогут использовать «Ashyq», будут поэтапно расширены — с 26 апреля проект масштабируют на все регионы страны. Этапы расширения «Ashyq» утверждены постановлением главного санитарного врача РК от 13 апреля т. г. Кроме того, утверждены алгоритмы внедрения проекта и участие в нем бизнеса — предусмотрено исключение участника проекта в случае выявления на объекте подтвержденных фактов нарушений. При этом участник, нарушивший действующий алгоритм работы, не может вернуться в проект раньше, чем через две недели.