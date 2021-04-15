У Кселл будет новый биллинг

Компания заключила договор на внедрение у себя конвергентной цифровой биллинговой платформы.

В АО «Кселл» сообщили о том, что 13 апреля 2021 заключен договор о внедрении биллинговой платформы Nexign Converged BSS с АО «Нексайн» (Nexign). Целью договора является внедрение конвергентной цифровой биллинговой платформы — переход на единую биллинговую систему обслуживания абонентов АО «Кселл», в том числе в режиме реального времени. Цифровая биллинговая платформа — это консолидированное решение, которое поддерживает основные бизнес-процессы тарификации, биллинга, продаж и услуг, управления клиентами.

Проект позволит Kcell оптимизировать операционные расходы на эксплуатацию нескольких биллинговых систем, а также ускорить вывод продуктов на рынок и расширить возможности для монетизации новых типов услуг. Модернизация и консолидация систем также расширит возможности сервисов самообслуживания на 20-30%, что позволит уменьшить нагрузку на контактные центры и абонентские офисы.

«Решение Nexign Converged BSS обладает преимуществами, которые помогут Kcell ускорить бизнес-трансформацию и выйти за рамки классических телеком-сервисов. Сотрудничество с Nexign позволит нам предложить абонентам больше актуальных продуктов и услуг и тем самым увеличить прибыль, заложив основы для успешной работы в условиях цифровой экономики», — отметил Юрий Харламов, председатель правления, главный исполнительный директор АО «Кселл».