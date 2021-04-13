Parimatch Tech приглашает на хакатон с призовым фондом $6000

C 23 по 25 апреля в Средней Азии пройдет Universal Sports & Games Hackathon.

Онлайн-хакатон Universal Sports & Games Hackathon, который пройдет в Средней Азии с 23 по 25 апреля, объединит продакт-менеджеров, разработчиков приложений, бизнес, web и data-аналитиков для выявления лучших идей в игровой и спортивной индустрии.

0рганизаторы Хакатона — Parimatch Kazakhstan и IT-компания Parimatch Tech. Но в хакатоне смогут принять участие все желающие, включая Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан.

Призовой фонд:

Идеи

Победитель — $1500

Challenge

І место — $1500

ІІ место — $1000

ІІІ место — $500

Специальный приз

Победитель — $1500

Кроме того, хакатон даст возможность:

— Получить новые знания от менторов-наставников, которые делают проекты для десятков миллионов пользователей по всему миру.

— Попробовать реализовать проект от идеи до конкретных решений, а потом добавить его в портфолио.

— Познакомиться с единомышленниками и попробовать свои силы в челленджах с крутыми призами.

— По итогам хакатона лучшие участники получат предложения о работе в Parimatch Tech.

Это R& D центр международной компании Parimatch и разработчик технологических решений в области Gaming & Entertainment. В прошлом году на USGH в Украине организаторам удалось собрать 111 идей от 416 участников из 9 стран.

Формат хакатона

Участвовать в USGH могут как одиночные участники, так и команды от 2 до 5 человек.

С 23 апреля в течение 48 часов в режиме онлайн участники будут предлагать свои идеи, показывать их реализацию или разрабатывать решение кейсов, — так называемых challenge. Во время хакатона участники смогут получить советы от опытных менторов из числа сотрудников Parimatch Tech и компаний-друзей бренда.

Направления для идей:

— управление вниманием игрока;

— геймификация;

— как из приложения по беттингу сделать SuperApp?

— онбординг игроков из оффлайн-беттинга в онлайн;

— персонализация.

Челленджи:

— UI/UX пополнения счета игроком;

— способы удержания пользователя на сайте;

— onboarding;

— KYC;

— персонализация;

— анализ конкурентов;

— улучшение навигации.

25 апреля будут определены полуфиналисты, финалисты и победитель проекта. Жюри определит победителя, оценив идею (актуальность, инновации, монетизация), объем проделанной работы за 48 часов и презентацию участников. Подать заявку на участие.

«Parimatch осознает всю важность новых идей и технологий в современном мире. Это причина создания Parimatch Tech. Мир стремительно меняется, в то же время пользователям нужно, чтобы продукт был максимально простым, удобным и полезным. Поэтому постоянное развитие — залог успеха компании. Но мы начали проводить хакатоны не только потому, что они позволяют нам расти. Хакатоны — площадка для реализации потенциала молодых специалистов, трамплин для профессионального роста, песочница для самых смелых идей», — говорит Роман Бойко, CEO Parimatch в Центральной Азии.

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру. Также Parimatch — титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro и CS: GO команды Fnatic.