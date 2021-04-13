Parimatch Tech приглашает на хакатон с призовым фондом $6000
C 23 по 25 апреля в Средней Азии пройдет Universal Sports & Games Hackathon.
Онлайн-хакатон Universal Sports & Games Hackathon, который пройдет в Средней Азии с 23 по 25 апреля, объединит продакт-менеджеров, разработчиков приложений, бизнес, web и data-аналитиков для выявления лучших идей в игровой и спортивной индустрии.
0рганизаторы Хакатона — Parimatch Kazakhstan и IT-компания Parimatch Tech. Но в хакатоне смогут принять участие все желающие, включая Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан.
Призовой фонд:
Идеи
Победитель — $1500
Challenge
І место — $1500
ІІ место — $1000
ІІІ место — $500
Специальный приз
Победитель — $1500
Кроме того, хакатон даст возможность:
— Получить новые знания от менторов-наставников, которые делают проекты для десятков миллионов пользователей по всему миру.
— Попробовать реализовать проект от идеи до конкретных решений, а потом добавить его в портфолио.
— Познакомиться с единомышленниками и попробовать свои силы в челленджах с крутыми призами.
— По итогам хакатона лучшие участники получат предложения о работе в Parimatch Tech.
Это R& D центр международной компании Parimatch и разработчик технологических решений в области Gaming & Entertainment. В прошлом году на USGH в Украине организаторам удалось собрать 111 идей от 416 участников из 9 стран.
Формат хакатона
Участвовать в USGH могут как одиночные участники, так и команды от 2 до 5 человек.
С 23 апреля в течение 48 часов в режиме онлайн участники будут предлагать свои идеи, показывать их реализацию или разрабатывать решение кейсов, — так называемых challenge. Во время хакатона участники смогут получить советы от опытных менторов из числа сотрудников Parimatch Tech и компаний-друзей бренда.
Направления для идей:
— управление вниманием игрока;
— геймификация;
— как из приложения по беттингу сделать SuperApp?
— онбординг игроков из оффлайн-беттинга в онлайн;
— персонализация.
Челленджи:
— UI/UX пополнения счета игроком;
— способы удержания пользователя на сайте;
— onboarding;
— KYC;
— персонализация;
— анализ конкурентов;
— улучшение навигации.
25 апреля будут определены полуфиналисты, финалисты и победитель проекта. Жюри определит победителя, оценив идею (актуальность, инновации, монетизация), объем проделанной работы за 48 часов и презентацию участников. Подать заявку на участие.
«Parimatch осознает всю важность новых идей и технологий в современном мире. Это причина создания Parimatch Tech. Мир стремительно меняется, в то же время пользователям нужно, чтобы продукт был максимально простым, удобным и полезным. Поэтому постоянное развитие — залог успеха компании. Но мы начали проводить хакатоны не только потому, что они позволяют нам расти. Хакатоны — площадка для реализации потенциала молодых специалистов, трамплин для профессионального роста, песочница для самых смелых идей», — говорит Роман Бойко, CEO Parimatch в Центральной Азии.
Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру. Также Parimatch — титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro и CS: GO команды Fnatic.