Интернет-зависимых казахстанцев будут выявлять по всей стране

В РК идет реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей.

В Казахстане будут изучать международный опыт в сфере профилактики интернет-зависимости. Об этом заявил председатель Комитата по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов в ходе пресс-конференции, посвященной старту проекта «Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей» Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» Баглан Серик. В мероприятии также приняли участие председатель правления «Центра поддержки гражданских инициатив» Лима Диас, председатель РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Динара Садвакасова и бенефициары проекта 2020 года.

Шахмардан Байманов рассказал о негативных последствиях интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей. Для решения данной проблемы спикер попросил грантополучателей обратить свое внимание на международный опыт и предложил проанализировать международное законодательство. Лима Диас добавила, что перед проектом стоят важные институциональные задачи: «Речь идет о подготовке аналитического доклада по профилактике интернет-зависимости, профилактике зависимости от азартных игр и проблем кибербуллинга среди молодежи и детей».

Баглан Серик рассказала о том, что во всех регионах Казахстана будут работать фокус-группы среди целевой аудитории для выявления интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга. По итогам работы определят регионы с высоким уровнем интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей. В рамках реализации проекта во всех регионах начнут работу специальные группы в Telegram, куда лидерами будут направляться зафиксированные факты кибербуллинга, либо пропаганды азартных игр. Эту информацию обработают и передадут в местные исполнительные органы.

«В рамках мероприятия будут выявлены и рекомендованы к блокировке сайты, которые содержат неприемлемый контент. Данный список будет направлен в уполномоченные госорганы для дальнейшего использования в работе», — резюмировала свое выступление спикер.

Стоит отметить, что в прошлом году проект показал хорошие результаты, проведены обучающие семинары для психологов и методистов школ по таким темам, как метод по выявлению интернет-зависимости у детей и подростков, коррекционная работа в деятельности педагога-психолога по профилактике интернет-зависимости у детей и подростков. Проект реализуется при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив.