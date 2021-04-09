Общественный транспорт Тараза переходит на электронное билетирование

Акимат подводит первые итоги проекта.

После введения в октябре прошлого года электронного билетирования в общественном транспорте Тараза аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что о первых результатах новшества можно будет судить только по истечении шести месяцев. Проведенный на совещании под председательством главы региона анализ промежуточных итогов проекта показал правильность предпринятого шага. Но, вместе с тем, выявил и проблемные моменты, требующие оперативного решения.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Бакытжана Жанибекова, выпущено 205 тысяч карт TulparCard. Из них используется 171,2 тыс., 33,8 тыс. в резерве, подана заявка на изготовление дополнительных 10 тыс. карточек. Таразцы уже успели оценить удобства нового способа оплаты, когда за проезд можно оплатить картой TulparCard, посредством QR-кода и цифрового кода автобуса. Поводится работа по включению в перечень и таких форм, как оплата через SMS и USSD-код. Также предусмотрены различные услуги пополнения баланса самой карты TulparCard. Для удобства жителей областного центра интегрируются мобильные приложения TulparCard и tarazbus, что позволит в режиме реального времени отслеживать графики движения городских автобусов.

Между тем, как отметил Бердибек Сапарбаев, слабо проводится работа по расширению функций приложений для школьников. Подобная практика уже применяется в некоторых городах страны, когда посредством единой карты ученик проходит в школу через специальный турникет, оплачивает питание в столовой и проезд в общественном транспорте. Удобно это и для родителей, которые могут отслеживать все перемещения ребенка в режиме реального времени.

«Как бы то ни было, народ активно осваивает безналичную форму оплаты. К примеру, доля наличных расчетов снизилась с 13,7 до 0,5%, а доля школьных карточек выросла с 3,5 до 12,2%, посредством QR-кода предпочитает расплачиваться 8,2% пассажиров. В итоге по темпам внедрения и эффективности электронного билетирования Тараз сегодня входит в ведущую тройку городов Казахстана. При этом стоит учесть, что в Нур-Султане и Алматы аналогичная система действует уже пятый год. Более чем в три раза возросли налоговые поступления, и это также является одним из самых весомых плюсов электронного билетирования», — подчеркивают в акимате.

В настоящее время на 32 маршрута выезжают 242 автобуса. Однако транспорта не хватает, а с учетом того, что в четвертой четверти многие школьники начнут обучаться в традиционном формате, дефицит будет ощущаться еще острее. Поэтому на первый план выходит вопрос приобретения новых автобусов и в целом обновления транспортного парка перевозчиков. Акиматом области прорабатывается вопрос приобретения дополнительно 100 автобусов от казахстанских товаропроизводителей.

Бердибек Сапарбаев считает необходимым ужесточить условия участия в конкурсах по предоставлению маршрутов. Здесь должны быть предписаны такие позиции, как обязательное наличие валидаторов, QR и USSD-кодов. Кроме того, к рентабельным маршрутам необходимо добавлять и несколько убыточных. Другими словами, без услуг общественного транспорта не должны оставаться и удаленные от центра районы, где пассажиропоток не очень большой. Кроме того, победитель тендера должен взять на себя обязательство увеличивать количество автобусов на маршруте в часы пик.

«На главных улицах города должны быть современные остановки, оснащенные информационными табло с указанием графика движения транспорта. Электронное билетирование доказало свою эффективность. Мы должны не стоять на месте и дальше развивать это направление с целью создания максимальных удобств для наших граждан, — резюмировал Бердибек Сапарбаев.