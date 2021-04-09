Поступление в бакалавриат и магистратуру пройдет в электронном формате

Обязательное требование о наличии подписей и печатей упразднили.

В этом году проводится соответствующая работа по организации государственного заказа. По специальностям бакалавриата предоставляется 51,5 тысяч грантов, магистратуре -13,5 тыс. Об этом на брифинге в СЦК рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. По его словам, поступающие в бакалавриат в обязательном порядке сдают ЕНТ и регистрируются с этим сертификатом в соответствующей базе. Таким образом, можно принять участие в конкурсе и выиграть грант.

«Что касается магистратуры, то она уже два года проводится в таком формате тестирования, как ЕНТ. Каждый университет готовит свои билеты, задания, самостоятельно проверяет их и принимает решения. Были разные риски, поэтому мы изменили механизм, общую процедуру приема в магистратуру. Как в предыдущем, так и в текущем году прием в магистратуру проводится в электронном формате по результатам фактического тестирования. Учащиеся могут подать свои документы и выиграть грант в зависимости от набранных баллов», — пояснил министр.

В связи с пандемией в процесс защиты дипломов студентов и магистрантов, обучающихся на последнем курсе, тоже был внесен ряд изменений.

«В настоящее время большинство студентов обучаются дистанционно, некоторые учатся в общежитии. Многие учителя и преподаватели ведут занятия в дистанционном формате, поэтому и процедуру защиты дипломов и диссертаций магистров решили перевести в электронный формат. Убрали и обязательное требование о наличии подписей, печатей. Разъясняем этот шаг», — сказал А. Аймагамбетов.

Глава МОН отметил, что в настоящее время предоставляется возможность онлайн-защиты PhD диссертаций. Это международная практика.