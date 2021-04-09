Пункт приема электронных отходов открыли в Нур-Султане

Граждане могут сдать электронное и электрическое оборудование, различные приборы, батарейки и лампы.

В начале текущего года компания по переработке электронных отходов «ПромТехноРесурсKZ» открыла пункт приема и утилизации электронных отходов в столице в жилом массиве Коктал-1 по ул. Талапкерская 26, база № 5. На базе установлены три контейнера. Все, что подключается к электричеству и отслужило свой срок, можно сдать в пункт приема, передает Елорда Инфо.

Отходы электроники принимаются как на платной, так и на бесплатной основе. Тариф за 1 кг составляет 25 тенге. Платно можно сдать старую, нерабочую бытовую (холодильники, электрические плиты, телевизоры, стиральные машинки, микроволновки и другие) и компьютерную технику (системные блоки, мониторы, принтеры). Бесплатно принимается мелкая электроника — шнуры, батарейки, диски, светодиодные лампы и так далее.

«Отходы, отслужившие свой срок, превращаются во вторичное сырье, то есть, в пластик, черный и цветной лом, электронные платы, стекло и прочее. После разделения, сортировки, прессования, дробления готовое вторичное сырье реализуется на перерабатывающие заводы, где из сырья изготовят новые готовые изделия. Всю утилизированную технику мы отправляем на переработку в Германию. У нас, к сожалению, переработкой электронных отходов не занимаются», — рассказали в компании.

При этом отмечается, что в Нур-Султане увеличивается поток людей, которые привозят электронные отходы.