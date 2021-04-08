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На вакцинацию можно будет записаться через eGov

Минздрав обещает презентовать сервис 8 апреля.

8 апреля 2021 11:29, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество

В Казахстане запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции запустят на портале электронного правительства с 8 апреля. Об этом сообщил Алексей Цой, министр здравоохранения РК. Для получения услуги гражданину необходимо будет авторизоваться на портале eGov, подать заявку и указать медицинскую организацию по региону прописки. Заявка поступит на рассмотрение в поликлинику, которая и распределит полученные заявки.

«После распределения гражданин на портале электронного правительства видит дату, время посещения медорганизации, а также дополнительно получает СМС-уведомление», — добавил Алексей Цой.

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