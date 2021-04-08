В Казахстане делают акцент на борьбе с «черной» сертификацией

Процессы контроля и надзора будут оцифрованы.

С 1 июля вступает в силу закон «О техническом регулировании», который принят в новой редакции. В рамках реализации этого закона Министерством торговли и интеграции осуществляется разработка 52 нормативно-правовых актов, в том числе по линии государственного контроля 11 НПА, по техническому регулированию — 21, сертификации и аккредитации — 9, а также 11 НПА по метрологии и государственным услугам. Об этом на брифинге в СЦК рассказал заместитель генерального директора Национального центра аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Кайнар Тайжанов.

По его словам, правовые акты касаются и вопросов совершенствования процедуры аккредитации, в частности, необходимо будет ввести практику отбора образцов небезопасной продукции, регламентацию механизмов изъятия и отзыва продукции, внедрить институт надзора за рынком, оцифровать процессы контроля и надзора.

«Делается акцент на борьбу с «серой» и «черной сертификацией. В рамках этой задачи в 2021 году планируется внедрение реестра опасной продукции по аналогии с европейской системой. Также планиурется внедрение системы электронного государственного контроля, запуск нового интернет-магазина стандартов. К слову, все госстандарты реализуются бесплатно на территории Казахстана. Это является новшеством именно текущего года. Оцифровка процесса разработки и планирования экспертизы стандартов позволит интегрироваться производителям и бизнес-сообществу при разработке стандартов и отстаивать свои интересы еще на этапе разработки и внедрения стандартов», — отметил спикер.

Таким образом, внедрение электронного реестра государственной системы обеспечения единиц измерения позволит значительно уменьшить расходы предпринимателей и производителей при постановке продукции на производство. Что касается оцифровки процессов метрологических услуг, то внедрение электронной оценки соответствия подразумевает процессы сертификации и декларирования для оперативного выпуска в обращение продукции.

«Развитие электронной аккредитации, внедрение интерактивной карты технического регулирования метрологии — все эти виды работ требуют непосредственного участия предпринимателей и производителей. Поэтому хотел бы всех призвать к более тесному сотрудничеству и совместно провести все эти работы, довести до логического завершения», — добавил Кайнар Тайжанов.