ЕНУ имени Гумилева внедрил Examus

Решение для проведения онлайн-экзаменов построено на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Евразийский национальный университет для обеспечения гибридного формата обучения, помимо дистанционных занятий, внедрил систему сдачи экзаменов онлайн с помощью решения Examus. Examus Proctoring – это технология удаленного контроля и верификации онлайн-экзаменов. Решение построено на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые помогают идентифицировать и анализировать поведение студентов с точки зрения норм проведения экзаменов.

«В условиях пандемии COVID-19 мы, как и многие учебные заведения, столкнулись с необходимостью перевода обучения в онлайн-формат. В новых реалиях особенно важно было сохранить справедливую систему контроля и оценки студентов, в том числе во время сдачи экзаменов. Ведь от этого, во многом, зависит квалификация выпускаемых специалистов. Мы столкнулись с проблемой поиска подходящего сервиса, который покрыл бы все потребности нашего учебного заведения: от проведения онлайн-лекций до анализа больших объемов данных, которые возникли с переводом студентов на дистанционное обучение. Единственным решением, способным обеспечить все эти потребности, стал Examus. Зимнюю сессию 2020–2021 учебного года мы провели с использованием данного сервиса, охватив 9628 студентов. Мы планируем использовать этот успешный опыт на ежегодной основе», - отметил Нурлан Серикович Мукатаев, директор департамента информационных технологий ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Во время сдачи экзаменов в онлайн-формате сервис облегчает задачу преподавателя и собирает информацию о честности и корректности поведения студента: следит за направлением его взгляда, распознает эмоции, анализирует звуки в комнате, фиксирует нарушения на видео и готовит отчеты. Кроме того, при входе студента на экзамен сервис идентифицирует его с помощью видеокамеры и сравнивает с регистрационными данными. При этом принятие окончательного решения по оцениванию ответа студента на экзамене остается за преподавателем. В случае нарушения, к примеру - смены активного окна или отлучки студента с экзамена, система направляет уведомление проктору, следящему за ходом экзамена, чтобы он мог проверить, действительно ли инцидент имел место, и принять соответствующие меры.