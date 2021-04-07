Как бизнесу обеспечить «заоблачный» уровень безопасности данных?

«Казахтелеком» предлагает сервисы Microsoft Azure в своих дата-центрах.

Дирекция информационных систем АО «Казахтелеком» сообщает о запуске для корпоративных клиентов новой услуги в области облачных сервисов хранения данных, которая позволит проводить резервное копирование и аварийное восстановление в Microsoft Azure. В настоящее время «Казахтелеком» является первой компанией на рынке Казахстана, которая предоставляет услуги облачных сервисов Microsoft Azure в своих дата-центрах.

Как отмечают в казахстанской компании, сотрудничество с мировым производителем программного обеспечения дало возможность предоставить рынку современный облачный сервис, который будет полезен компаниям различных сегментов рынка, от малого и среднего бизнеса, до крупных корпораций. Дублирование данных в облаке Azure позволит клиентам «Казахтелеком» легко восстанавливать конфиденциальную информацию в случае ее повреждения, удаления или утери.

«Потеря существенного массива данных может привести к банкротству небольшой фирмы и к колоссальным затратам в крупных компаниях. Исследования и опросы показывают, что только 6% предприятий выживает после массивной потери данных, 43% никогда не возобновляют работу и 51% прекращают свою деятельность в течение двух лет. Поэтому для своих клиентов мы предлагаем комплексное решение для резервного копирования и аварийного восстановления данных на базе технологий Microsoft. Новый продукт является простым, безопасным, масштабируемым и экономически эффективным. Кроме того, он может быть интегрирован с локальными решениями по защите данных», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Это, кстати, не первое облачное решение для бизнеса на базе технологий Microsoft, которое предлагает «Казахтелеком». В рамках сотрудничества с корпорацией Microsoft «Казахтелеком» уже успешно реализовал такие облачные сервисы как Microsoft Exchange, MS Project, лицензии на ПО, Windows хостинг и другие. На стадии внедрения также находится продукт Оffice 365. Таким образом, наряду с традиционными услугами дата-центров казахстанский оператор уделяет внимание и развитию современных IT-решений, а также внедрению на казахстанском рынке облачных технологий.

«Технологии, основанные на облачных вычислениях, являются самым востребованным и быстроразвивающимся направлением в современном информационном мире, — говорит Марат Абдилдабеков, главный директор по инфокоммуникационным технологиям АО „Казахтелеком“. — Сегодня это не просто пожелание бизнеса, а критичная для предпринимателей всех без исключения стран необходимость. Мы рады, что в свое время договорились о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с мировым гигантом программного обеспечения Microsoft. На протяжении нескольких лет мы совместно развиваем казахстанский рынок облачных технологий, активно обеспечивая на нем поддержку виртуализации и масштабирования новых инновационных решений».

Отметим, что по новым облачным сервисам «Казахтелеком» предоставляет гибкие тарифные пакеты, давая клиентам возможность самостоятельно выбрать наиболее удобное и выгодное для них предложение. При этом часть технической поддержки и обслуживание пользователей облачных сервисов Azure АО «Казахтелеком» берет на себя. В свою очередь, Microsoft гарантирует казахстанскому бизнесу высокое качество сервисов и максимально возможный уровень безопасности данных.