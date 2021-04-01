Цены на интернет в Казахстане могут вырасти на 20%

Предполагается, что требования по минимальной скорости интернета направлены на улучшение качества связи в стране.

Казахстанские телеком-компании обяжут соблюдать требования по минимальной скорости интернета. Для 3G это 1 мегабит в секунду, 4G — 5 мегабит, а для фиксированного интернета — не менее 70% от скорости, заявленной в тарифе. Но новые требования могут привести к повышению тарифов на интернет до 20%. Новые требования представители государства и бизнеса обсудили в прошедшую пятницу, на расширенном заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Nur.kz.

«Следующая мера, которую мы осуществили — установили требования по качеству связи для 3G и 4G. Раньше минимального порога качества установлено не было. Мы с операторами ведем работу по методам измерения и условиям для того, чтобы выписать штраф. Эти вопросы будут отработаны», — сказал на заседании Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Сами операторы связи отмечают: выдержать минимальную пороговую скорость мобильного интернета повсеместно невозможно технически. На нее оказывает влияние много факторов, которые не всегда зависят от оператора. Например, бесперебойное снабжение базовой станции электричеством, постоянное перемещение абонентов в городе от одной базовой станции к другой или погодные условия (дождь, снег).

«Чтобы стремиться выполнить эту цель, нам нужно докупить дополнительное оборудование — на определенных элементах сеть нужно нарастить в три раза. Причем это наращивание займет не менее года и будет „про запас“, то есть останется невостребованным. По грубым подсчетам, это потребует инвестиций в 160 млрд тенге за три года. Для индустрии это означает такую дилемму: либо не инвестировать в новые технологии и подключение к связи удаленных районов, либо пересмотреть цены на интернет для текущих клиентов до 20%», — говорит Евгений Настрадин, генеральный директор Beeline Казахстан.

По его словам, только в прошлом году на развитие инфраструктуры связи компания потратила 30 млрд тенге. Оператор подключил к связи 4G 660 сел по всей стране, при этом объем интернет-трафика вырос на 62%.