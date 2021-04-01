Tele2 запускает специальный тариф «Туған жер»

Пользователи получат безлимитный доступ к различным ресурсам, а также неограниченные звонки внутри сети в зоне своего проживания.

В Казахстане активно растет потребление сельчанами мобильного интернета. Только за два первых месяца текущего года трафик абонентов, получивших доступ к сети Tele2 по программе «250+», превысил полмиллиона гигабайт. Понимая важность развития интернета в селе, оператор планирует выделить значительные ресурсы не только на новые трансмиссии и инфраструктуру, призванные улучшить качество связи, но и на развитие новых востребованных социально-ориентированных продуктов.

Оператор Tele2, входящий в группу компаний АО «Казахтелеком», объявил о запуске тарифа «Туған жер» для абонентов, подключенных к сети по программе «250+». Его пользователи смогут получить безлимитный доступ к государственным, образовательным и иным важным для развития платформам, а также неограниченные звонки внутри сети в зоне своего проживания.

Отмечается, что при разработке тарифа учитывалась важность доступности к наиболее востребованным ресурсам: сайту электронного правительства, образовательным порталам, казахстанским СМИ, а также к программам видеоконференции (Zoom, Teams, Skype, Webex) для развития дистанционной работы и учебы в селах 250+.

«Нашей компании было очень важно закончить все работы по установке базовых станций по программе „250+“ до 31 декабря 2020 года. Благодаря этому тысячи жителей сел встретили новый год с хорошим интернетом. Следующим нашим шагом было создание специального тарифа. Важно не только предоставить доступ к широкополосному интернету, но также инструменты, знания и возможности, чтобы это было действительно полезно сельчанам. Специальный тариф поможет сельчанам развиваться в том направлении, которое им наиболее интересно. Важно, чтобы наши абоненты, подключенные к сети по программе „250+“, имели доступ к современным технологиям, позволяющим получать новые знания, но при этом смогли избежать лишних расходов. Именно поэтому компания уделила особое внимание созданию специального экономичного тарифа с нетарифицируемым доступом на важные и нужные ресурсы. Абонентская плата составит 990 тенге в месяц. В нем также будет неограниченный объем минут на номера Tele2 в домашней зоне. Уверены, в дальнейшем данный тариф будет развиваться, и мы сможем предложить нашим абонентам новые возможности по выгодной цене», — рассказал Сергей Коньков, генеральный директор Tele2.