ERC стал официальным дистрибутором Vertica

Vertica предназначена для анализа больших данных в режиме реал-тайм и работает намного быстрее, чем традиционные СУБД.

В марте 2021 года дистрибуционный холдинг ERC объявил о расширении контракта с крупнейшим разработчиком программного обеспечения, компанией Micro Focus в Казахстане, других странах СНГ, а также в Украине и Грузии (Сакартвело) по технологическому решению Vertica. Vertica — это аналитическое унифицированное хранилище данных, независимое от инфраструктуры заказчика, которое специально создано с учетом таких критичных факторов, как высочайшая производительность, масштабируемость, простота и открытость. Благодаря Vertica можно увеличить скорость обработки запросов в 50-1000 раз по сравнению с другими технологиями анализа данных. Работа хранилища проверена в масштабах, исчисляемых экзабайтами.

Используя Vertica, заказчик получает:

— высокопроизводительную аналитическую SQL СУБД (масштабируемость до экзабайт);

— архитектуру с колоночным хранением данных;

— встроенную аналитику и машинное обучение (более 600 функций);

— высокоскоростную обработку запросов;

— возможность инсталляции на любом оборудовании и в любых средах.

«Сотрудничество с Vertica — важный стратегический шаг для ERC, который обеспечит заказчиков наших бизнес-партнеров в странах СНГ, Украине и Грузии (Сакартвело) специализированной платформой Vertica, предназначенной для анализа больших данных в режиме реал-тайм и работающей намного быстрее, чем традиционные СУБД», — отметила Татьяна Корженко, директор дивизиона корпоративных решений, ERC.

Холдинг ERC, представленный в Украине ведущим Value Added Distributor компанией ERC, развивает бизнес в группе стран, обладая солидным портфелем контрактов на дистрибуцию продукции лидеров мирового рынка ИТ и электроники потребительского и корпоративного сегментов. Более 400 контрактов с поставщиками-грандами мировой индустрии и свыше 5 000 дилеров и заказчиков активно работают, каждый из них уникально по своим возможностям. Более 25 лет опыта в Украине, профессиональный коллектив, современный логистический комплекс, эффективный сервисный центр, уникальные и актуальные маркетинговые инструменты, а также оснащенный для всех задач многомодульный учебный комплекс определяют основные преимущества деятельности компании.

«Мы рады началу сотрудничества с холдингом ERC в качестве дистрибьютора Vertica в Грузии, Украине, и странах, входящих в состав СНГ. Мы уверены, что наши партнеры получат максимальную технологическую, финансовую и маркетинговую поддержку для развития взаимовыгодного бизнеса с Vertica со стороны профессиональной команды ERC», — говорит Анна Спиридонова, менеджер по развитию партнерского канала Vertica Russia & CIS.

ERC предоставляет бизнес-партнерам квалифицированную предпродажную, маркетинговую, техническую поддержку на каждом этапе: от знакомства с решением Vertica до его имплементации. Сотрудничая с ERC, можно получить:

— консультации по партнерской политике Vertica;

— помощь и сопровождение при продаже конечному заказчику;

— технические консультации и помощь в демонстрациях и пилотных проектах;

— обучение как технических специалистов, так и специалистов в области продаж;

— защиту проектов при выполнении простых правил и порядка действий;

— расширение конечного предложения комплементарными решениями.

За детальной информацией по решению Vertica и по вопросам сотрудничества можно обращаться по электронной почте или по имеющимся контактам в ERC.