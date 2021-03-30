Huawei открыла программу для женщин-разработчиков мобильных приложений

Она поможет в обучении и трудоустройстве.

Компания Huawei запустила программу Huawei Women Developers, которая предназначена для мотивирования большего числа женщин к развитию технологических инноваций. Участницы HWD получат доступ к платформам для карьерного развития и обучения навыкам программирования. Подать заявку можно из любой точки мира, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

В Huawei заявляют, что в эпоху цифровой эры больше возможностей и поддержки должны быть даны женщинам. Доказано, что получение ими навыков развития цифровых технологий способствует социальной интеграции и всестороннему и разнообразному развитию общества.

«Мы верим, что женщины будут лидерами в технологических инновациях. Надеемся, что программа Huawei Women Developers поможет женщинам использовать по максимуму свои таланты и уникальную ценность, а также даст возможность продемонстрировать лидерские качества. Это поможет сделать наш мир лучше», — отметил первый вице-президент Huawei г-н Чен Лифан.