Количество интернет-преступлений в Казахстане выросло на 139%

На тенденцию повлияли карантинные меры.

Количество преступлений в сфере интернет-мошенничества за два месяца 2021 года увеличилось на 139% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года — с 1 685 до 4 027. Об этом рассказал начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов во время брифинга в ведомстве. Резкий рост интернет-мошенничеств полиция связывает со введением ограничительным мер, в результате которых граждане были вынуждены выполнять многие процессы онлайн, в том числе — банковские операции, оформление документов, покупку вещей и продуктов, передает «Курсив».

«К такому стремительному внедрению информационных технологий во все сферы нашей жизни готовыми оказались не все. Частично не готовыми оказались государство, общество и граждане», — сказал Адилов.

По его словам, самыми распространенными способами совершения преступлений в этой сфере являются покупка несуществующих товаров или услуг по фейковым объявлениям, где обязательным условием является внесение предоплаты до получения товара, вложение денег в различные проекты, игры, ставки, а также перевод денег на другие счета по просьбе лиц, которые представляются во время звонков сотрудниками служб безопасности банков.

Помимо этого, распространенным случаем мошенничества является использование персональных данных граждан для доступа к их банковским счетам. Как правило, жертвы сами вводят свои данные на фишинговых сайтах либо преступники используют утерянные или похищенные документы жертв.

«В основном такие преступления совершаются из-за рубежа, используются ресурсы иностранных государств либо похищенные денежные средства обналичиваются на территории других стран. Как правило, злоумышленники имеют своих подельников на территории Казахстана, которые выполняют лишь определенные функции — приобретают абонентские номера, предоставляют карточки третьих лиц и так далее. При этом они могут не знать всей схемы преступления и организаторов лично. Связь осуществляется по социальным сетям или мессенджерам», — рассказал спикер.

В целом за 2020 год было зарегистрировано фактов интернет-мошенничества в два раза больше, чем за 2019 год (7,7 тыс. — в 2019, 14,1 тыс. — в 2020). При этом по состоянию на сентябрь 2020 года органами внутренних дел было раскрыто лишь 1,7 из 8,3 тыс. случаев интернет-мошенничеств.

Заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Ерлан Омарбеков объяснил низкую выявляемость мошенников тем, что многие люди не обращаются в полицию из-за небольшой суммы ущерба. Осложняет процесс следствия и то, что большинство интернет-преступлений носят трансграничный характер — то есть, жертва может находиться в одном регионе, а мошенник — в другом, иногда и в другой стране.