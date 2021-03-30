У казахстанцев снова проблемы с интернетом

Провайдеры уверяют, что никаких работ, которые могли бы ухудшить интернет, на сетях не проводилось.

От казахстанцев стали поступать жалобы на работу интернета, причем проблемы с сетью появились еще на прошедших выходных. Пользователи сразу нескольких провайдеров заметили проблемы с открытием интернет-страниц и работой соцсетей.

промышленности РК, Максат Тулегенов, ведомство запросило информацию у операторов связи, которые, в свою очередь, утверждают, что на сети работы не проводились. По заверениям провайдеров, все работает в штатном режиме.