Какими будут цены на роуминг в ЕАЭС?

Министр ЕЭК рассказал о запуске опции «домашний тариф» за услуги связи на территории Союза.

На коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планируется обсудить план действий по созданию условий для перехода на «справедливый тариф» за услуги связи на территории Союза. Об этом сообщил министр ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шаккалиев. По его словам, уже подготовлен план действий по созданию условий для перехода на домашний роуминг, передает Sputnik.

«В ближайшее время, в апреле, мы вынесем этот вопрос на заседание коллегии ЕЭК. Я оптимист, и предполагаю, что в апреле будет принято решение по этому плану, а остальные три-четыре года пройдут в реализации. Первый вопрос, который надо решить — технические и технологические возможности операторов. Второй вопрос — шаг тарификации, условия регистрации. Наш план — это попытка ответить на эти вопросы», — рассказал Шаккалиев.

При этом домашние тарифы предполагается предоставлять на определенный срок. Допустим, находясь постоянно на территории России, гражданин Кыргызстана этой опцией воспользоваться не сможет.

«Пока речь идет о том, что если вы находитесь 100-150 календарных дней в гостевом режиме, можете воспользоваться этой опцией — определенное количество дней пользоваться кыргызским тарифом. Если свыше этого срока, то необходимо использовать сеть страны нахождения. Это очень важно. Потому что, например, у Кыргызстана с Россией прямой границы нет, а у Казахстана и России обширные приграничные территории, и операторы опасаются, что может происходить условная конкуренция, и этим будут пользоваться не всегда добросовестно. Поэтому временное ограничение нахождения является одним из условий», — отметил спикер.

Что касается формирования «справедливого» тарифа, то в этом вопросе идет серьезная дискуссия. Предполагается, что тариф будет включать в себя определенную надбавку.

«В итоге, необходимо выйти на некий знаменатель, который бы исключал накрутки для гостей, но в то же время не стоит ожидать тотального снижения и применения наименьшего тарифа», — отметил министр ЕЭК.

ЕЭК ставит задачу к 2025 году создать необходимые условия (технические и нормативно-правовые) для того, чтобы операторы были готовы предоставить услуги в таком формате.