В ЕНПФ электронные услуги становятся популярнее

Только за два месяца вкладчики ЕНПФ получили свыше 7 миллионов услуг.

Единый накопительный пенсионный фонд в период с 01.01.2021 по 01.03.2021 оказал своим вкладчикам 7,2 миллиона услуг. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого 2020 года. Отмечается, что рост был как по электронным услугам, так и по услугам, оказанным очно в филиалах ЕНПФ.

«В виртуальном пространстве было оказано 6,6 миллионов услуг фонда, что составляет 91,8% от общего объема оказанных услуг. По сравнению с предыдущим годом произошло трехкратное увеличение популярности онлайн-услуг. Напомним, что с помощью личного кабинета, который есть как на сайте, так и в мобильном приложении ЕНПФ, вкладчики не выходя из дома могут получить выписку с индивидуального пенсионного счета, справку о наличии ИПС, проверить сумму пенсионных накоплений для частичного использования и (или) перевода в УИП, внести изменения и дополнения в свои реквизиты, подать заявление о назначении пенсионных выплат в связи с установлением инвалидности 1 или 2 группы бессрочно и многое другое», — отметили представители ЕНПФ.

Часть вкладчиков по-прежнему обращается в филиалы фонда, предпочитая получать услуги офлайн. На 1 марта в отделениях ЕНПФ вкладчики получили 581,8 тысяч услуг, что на 37,8 тыс. (6,9%) больше, чем в 2020 году.

«Важно отметить, что одной из задач ЕНПФ является предоставление качественных консультационных услуг и развитие информационных каналов для вкладчиков и получателей фонда. За первые два месяца 2021 года количество обращений вкладчиков по каналам обратной связи увеличилось втрое по сравнению с показателями годом ранее. На 1 марта 2021 года было 461,9 тыс. обращений, а к 1 марта 2020 года — 146,8 тыс.», — говорится в сообщении.