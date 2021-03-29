Прием детей в первый класс будет проводиться электронно

С 1 апреля в Казахстане стартует прием документов.

В школы будут принимать шестилетних детей и детей, которым в текущем календарном году исполнится шесть лет. Документы в школу подаются в электронной форме через веб-портал электронного правительства, передает Zakon.kz.

«Сначала в первый класс зачисляются три претендента, подавшие заявление по территориальному обслуживанию школы, затем зачисляется один претендент из другой территории», — пояснила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

Для зачисления ребенка в первый класс необходимо предоставить свидетельство о рождении, медицинский паспорт и две фотографии 3×4. Ожидается, что в текущем году в первый класс пойдут 340 тыс. детей.