В Монголии создадут национальный комитет по развитию космических технологий

Рабочая группа будет отвечать за деятельность национального комитета и разработку программных документов и планов.

По случаю 40-летия первого полета Монголии в космос премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ принял Героя Монгольской Народной Республики, Героя СССР, кавалера ордена Александра Невского России, космонавта Гуррагчаа Жугдэрдэмид. Премьер-министр поздравил космонавта с проведением около 30 экспериментов в области физики, технологий, окружающей среды, здравоохранения и биологии во время полета корабля «Союз-39», принесшего честь стране 40 лет назад. В ходе встречи был представлен проект космической техники, совместно разработанный Национальным университетом Монголии, Монгольской академией наук и Монгольской ассоциацией космических технологий, передает CentralAsia.

Отметив, что пришло время правильно осознать общую картину, чтобы наверстать упущенные возможности, несмотря на проделанную значительную работу по изучению космоса, премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ проинформировал о своем решении создать рабочую группу, которая будет отвечать за деятельность национального комитета и разработку программных документов и планов в рамках развития космической техники. Затем он выразил готовность оказать поддержку в разработке проектов по созданию центра космических технологий и спутника, а также совместных проектов по этому вопросу.