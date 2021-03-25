Коронавирус не смог остановить рост рынка смартфонов в РК

По итогам 2020 года он увеличился на 11%.

Несмотря на два длительных локдауна, связанных с коронавирусом, казахстанский рынок мобильных телефонов вырос в 2020 году на 11%, достигнув 4,7 млн единиц. Поставки смартфонов достигли 4,3 миллиона единиц, что на 6,7% больше, чем в 2019 году. Казахстан — рынок, ориентированный на смартфоны, и доля кнопочных телефонов составила всего 9,1% от общего объема продаж. Такие данные содержатся в исследовании IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

Поставки смартфонов снизились в первой половине года вследствие первого локдауна с марта по май, а потом второго, в июле–августе. Не удивительно, что второй квартал был особенно слабым, поскольку розничные продажи перешли в онлайн. Тем не менее, с возобновлением работы торговых центров и магазинов в конце лета произошло стремительное восстановление продаж, и, несмотря на локдаун в летние месяцы, в третьем квартале продажи выросли на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В четвертом квартале объем рынка остался на уровне 2019 года.

Среди вендоров самым большим изменением года стало падение доли Huawei. К четвертому кварталу 2020 года она снизилась до 2,8% с практически четверти рынка смартфонов в начале 2019 года, что стало одним из самых низких показателей в Восточной Европе. Доля Huawei частично перешла к компании Samsung, которая имеет сильные позиции в Казахстане и регулярно занимает до половины рынка смартфонов. Xiaomi удвоила свою долю за год, поставки OPPO также продолжают быстро расти.

Относительно небольшим игроком на рынке остается и Apple — влияние линейки iPhone 12 с поддержкой 5G, выпущенной в ноябре, было ограниченным. Пилотные сети 5G должны быть запущены в Нур-Султане и Алматы к концу этого года, но полного охвата страны не ожидается раньше 2025 года.

«Тенге сейчас сравнительно стабилен, но Казахстан все еще принимает меры против коронавируса, который повлияет на экономику и в этом году. IDC ожидает, что рынок телефонов будет стабильным по сравнению с 2020 годом, и к последнему кварталу объемы 5G вырастут до одной шестой от общего количества смартфонов», — говорится в отчете.