У провайдеров e-commerce появятся единые рекомендации в РК

Министерство торговли и интеграции нацелено на рост доверия к покупкам в интернете.

Бахыт Султанов, министр торговли и интеграции РК, рассказал о работе по разработке стандартов для электронных торговых площадок. По его словам, высокие стандарты работы онлайн-платформ — это ключ к действенным механизмам защиты прав потребителей и роста доверия к электронной коммерции в целом. Указанные меры обеспечат прозрачность деятельности субъектов бизнеса и позволят потребителям не только отстаивать свои права, но и доверять электронному бизнесу.

«Министерство предложило разработать руководства и рекомендации для провайдеров услуг фирм электронной торговли касательно защиты прав потребителей, а также разработать единые типовые договоры в сфере электронной коммерции. Также для роста доверия к покупкам в интернете может быть использован опыт России и Беларуси, где существует реестр компаний в электронной коммерции. В нем прописаны юридические данные, реквизиты компаний, которые потребитель может использовать в случае необходимости», — рассказал глава ведомства.

С января 2019 года Казахстан в составе более 80 стран-членов ВТО принимает участие в плюрилатеральных переговорах по новому Соглашению ВТО по электронной торговле. Группа стран-членов ВТО приступила к обсуждению отдельных частей «Сводного текста» будущего плюрилатерального Соглашения ВТО по электронной торговле. Одним из ключевых положений проекта Соглашения является раздел «Доверие и электронная торговля», в котором формируются положения по обеспечению защиты прав потребителей и защите персональных данных в сфере электронной торговли. Министр добавил, что положения по вопросам защиты прав потребителей обсуждаются в рамках отраслевой Малой переговорной группы, в которой страны-члены ВТО-разработчики (пропоненты) формируют положения подраздела С. 1., регулирующего вопросы защиты прав потребителей в электронной торговле.

«Координатором данной малой переговорной группы является Новая Зеландия. В целях укрепления защиты прав потребителей в трансграничной электронной торговле предлагается установить международное сотрудничество компетентных ведомств в сфере защиты прав потребителей при проведении расследований для выявления нарушений, связанных с электронной торговлей. На сегодня работа по укреплению защиты прав потребителей в электронной торговле будет также продолжена в рамках вышеуказанного Соглашения ВТО по электронной торговле. Вопрос по усилению защиты прав и интересов населения в сфере электронной торговли находится на особом контроле министерства», — пояснил спикер.

Бахыт Султанов также рассказал о помощи, которую обеспечивает министерство казахстанским производителям с освоением зарубежных маркетплейсов. Так, эксперты нашего QazTrade сформировали инструкцию по выходу на быстрорастущий маркетплейс России — KazanExpress. Выгода этой платформы в том, что хранение товаров, сборка, доставка и выдача заказов осуществляется самим маркетплейсом, а не продавцом или интернет-магазином. А выгодное расположение фулфилмент-центра позволяет обеспечить бесплатную (для покупателя) доставку в 34 города Российской Федерации за один день.

«Через эту платформу свои товары могут продавать также и казахстанские производители продтоваров. Главное, чтобы на момент сдачи товаров на склад, срок годности продукта был не меньше 6 месяцев. А это значит, что можно продавать кроме промышленных товаров еще и макароны, консервы, крупы, печенье, конфеты… Площадка удерживает комиссию (20%) только с проданных товаров. В мире — десятки крупных маркетплейсов. Каждый производитель-продавец волен выбирать, как и где ему торговать. Наша задача, как Министерства торговли, помочь казахстанскому бизнесу с выбором и обеспечить максимально комфортные условия вхождения на эти площадки. Для этого у нас налажены контакты с крупнейшими маркетплейсами разных регионов мира, мы изучаем их возможности, условия присутствия и торговли, разрабатываем инструкции для наших предпринимателей (как входить, какие издержки, какие плюсы-минусы от каждой площадки, риски). И договариваемся. Чтобы нашему бизнесу было комфортно на них торговать», — подытожил Бахыт Султанов.