Нацстатком КР переходит на электронный сбор данных

До сих пор отчеты собирались вручную, в бумажном формате.

В Кыргызстане стартовала вторая часть проекта Всемирного банка по модернизации налоговой и статистической системы. Задачей первой части был перевод Нацстаткома на электронный сбор данных. Также был принят Закон «Об официальной статистике». Его основной задачей было привести законодательство Кыргызстана в соответствие со всеми международными, основополагающими принципами ООН в области официальной статистики. Заведующая отделом организации и координации статистики Нацстаткома Кыргызстана Гульмира Эрмекбаева рассказала, как в стране проводится модернизация сбора и анализа статистических данных, передает Sputnik.

В Нацстаткоме отчеты до сих пор собираются вручную в бумажном формате.

«В рамках предыдущего проекта мы смогли перевести в электронный формат только опрос домашних хозяйств и статистику цен. Теперь же мы намерены уйти от бумажной версии и собирать статистику по международным правилам и стандартам. О модернизации статистических систем сейчас говорится во всем мире, и мы как члены ООН должны быть частью общей статистической системы. Новый закон о статистике позволяет собирать данные, определять источники без политического давления для достижения максимально объективной картины — без влияния политических структур, правительства», — сказала Эрмекбаева.

Она добавила, закон обязывает Нацстатком уменьшать отчетную нагрузку на респондентов. Это означает, что если те или иные данные собираются другими государственными органами, то основное статистическое ведомство должно принять их сведения в свою систему.