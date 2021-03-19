Электронные паспорта вакцинации запущены

Казахстанцы могут найти в них данные о поставленных вакцинах от коронавируса и при необходимости поделиться этой информацией.

Ерлан Киясов, главный государственный санитарный врач РК, сообщил о том, что для тех казахстанцев, кто уже получил обе дозы вакцины от коронавируса, действует электронный паспорт в eGov mobile. Гражданин может найти там информацию о дате вакцинации, учреждении, где поставлена вакцина, и ответственном враче, который вносил данные.

«Для вакцинированных полным циклом, то есть для тех, кто получили уже две дозы вакцины, на базе eGov mobile существует электронный паспорт. Если вы являетесь пользователем eGgov mobile (у вас есть приложение в сотовом телефоне), то можете зайти в личный кабинет — там есть вкладка „личные данные, цифровые документы“. Именно там отображается паспорт вакцинации. Сейчас в этом приложении отображена информация только на русском и казахском языках. На данный момент ведется работа, чтобы осуществить перевод на английский язык. Думаю, в ближайшее время это будет реализовано. Кроме того, когда вы входите в приложение, есть возможность вывести QR-код из этого паспорта вакцинации», — рассказал Ерлан Киясов.