В Туркменистане возводят первый в стране «умный» город

Городское пространство будет создано на основе интеллектуальных систем, чтобы обеспечить населению все возможности для комфортного быта.

В Туркменистане появится первый «умный» город, максимально удобный для жизни людей. Он будет создан на месте строящегося нового административного центра Ахалского велаята. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, побывав на месте строительства, передает CentralAsia.

Бердымухамедов подчеркнул, что ключевым принципом здесь станет самодостаточность организации городского пространства на основе интеллектуальных систем, чтобы обеспечить населению все возможности для комфортного быта, плодотворной работы и учебы, полноценного отдыха, занятий спортом, творчеством.

«Таким образом, это будет смарт сити — „умный“ город, максимально удобный для жизни людей», — сказал Бердымухамедов.