Акимат Нур-Султана проведет республиканскую STEM олимпиаду

Лучшие проекты могут быть реализованы в столице в пилотном режиме.

Акимат Нур-Султана совместно с управлением цифровизации и государственных услуг города и Astana Innovations на постоянной основе развивает STEM направление. STEM-подход основывается на связи всех дисциплин, когда ученики изучают не предметы в отдельности, а создают проекты, используя теоретические знания. В школах столицы работает уже более 50 STEM лабораторий. В текщем году планируется провести республиканскую STEM олимпиаду. Лучшие проекты, которые будут на ней представлены, получат возможность реализации в пилотном режиме в столице. Помимо этого, самые креативные решения будут использованы в рамках проекта «Умный район», сообщает официальный сайт акимата г. Нур-Султан.

Первая STEM олимпиада прошла в столице в 2018 году. Всего за три года прошли две городские олимпиады и одна республиканская. Ученики готовили проекты по таким направлениям, как наука, технологии, инженерия и математика, а также презентовали «домашнее задание» — подготовленные проекты, которые должны облегчить и улучшить жизнь горожан в различных сферах — от умных домов до анти-ковид приложений. В 2020 году прошла городская STEM олимпиада на тему «Решения по улучшению ситуации с Covid-19». Школьники представили цифровые проекты для улучшения эпидемиологической ситуации.