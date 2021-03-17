Умные города по эталонным стандартам

Председатель правления холдинга «Зерде» Арман Абдрасилов представил на форуме в Минске «Эталонный стандарт «умных» городов страны».

В Минске состоялся форум Международного союза электросвязи «Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития», в котором практический опыт и пути построения умного устойчивого города представили спикеры из Казахстана, России, Украины и Азербайджана, эксперты проектов ПРООН, специалисты ведущих отраслевых компаний.

Об организационных аспектах, этапах формирования эталонного стандарта, методологии построения «Умного города» рассказал председатель правления холдинга «Зерде» Арман Абдрасилов. Для стандартизации подхода при построении «умных» городов Холдингом «Зерде» разработан Эталонный стандарт «умных» городов страны. Документ определяет основные подходы для строительства «умного города» с использованием ИКТ, 100 ключевых показателей эффективности, связанных с внедрением и использованием ИКТ в контексте умных городов, 110 рекомендуемых инициатив по созданию умных городов в Казахстане на основе местного и международного опыта, а также методологию оценки инициатив «умного города» и оценки зрелости.

Эталонный стандарт «умных городов» основан на международном опыте и охватывает 11 сфер жизнедеятельности. Реализация концепции Smart City в регионах Казахстана ведется по пяти приоритетным направлениям: безопасность, здравоохранение, транспорт, ЖКХ, образование.

По направлению «Безопасность» реализован проект фото-видеофиксации в рамках обеспечения общественной и дорожной безопасности. Это позволило снизить смертность в результате ДТП на 50%, а число ДТП снизилось на 22% в Нур-Султане и на 31% в Алматы.

В сфере транспорта реализуются проекты электронного билетирования (доля безналичной оплаты по 17 городам составила 55,8%) и диспетчеризации общественного транспорта, услуги «умной парковки».

За счет внедрения электронной очереди в детских садах Павлодара выявлено более 2000 свободных мест, что сопоставимо со строительством 4 детсадов.

В сфере ЖКХ в пилотных многоквартирных жилых домах устанавливаются счетчики тепла, воды и электроэнергии с возможностью дистанционной передачи данных в единую информационную систему.

Умное городское освещение обеспечивает свет на улицах городов в нужном качестве, количестве, в нужное время и за минимум вложенных средств. Суть проекта — подключение городских источников света к сети и управлению ими удаленно.