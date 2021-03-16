Цифровизация поможет оптимизировать и улучшить процесс образования

От качества подготовки ИТ-кадров зависит судьба целой отрасли.

Багдат Мусин, глава МЦРИАП, провел встречу с министром образования и науки РК Асхатом Аймагамбетовым. Министры обсудили решение проблем в сфере цифровизации образования. Как подчеркнул Багдат Мусин, развитие ИТ-отрасли напрямую связано с цифровой трансформацией. Одна из больших задач совместно с МОН — создать условия для беспрепятственного внедрения отечественных ИТ-решений в образовательный процесс.

«В этом плане Асхат Канатович попросил меня консолидировать цифровые решения. Я, в свою очередь, призываю ИТ-компании активно выходить на нас со своими предложениями», — сказал Багдат Мусин.

Принято решение актуализировать профессиональные стандарты по ИТ и пересмотреть реестры образовательных программ. Они должны соответствовать требованиям рынка. Все это будет делаться совместно с бизнесом. Принято также решение создать Центры сертификации для ИТ-шников. Качественные, но в разы дешевле иностранных аналогов, чтобы оценить выпускников на выходе из ВУЗов. Причем, те вузы, которые обучают студентов лишь «для формальности», будут лишаться лицензий. Планируется провести анализ всех 84 вузов, ежегодно выпускающих ИТ-специалистов. Он позволит МОН организовать соответствующие проверки при необходимости. В числе мер предлагается также, что выпускники, поступающие на ИТ-специальности, со следующего года вместо физики будут сдавать информатику.

МОН определит 5-10 вузов, ИТ факультеты которых смогут отдать под шефство ведущим компаниям Казахстана. Важно, чтобы компании принимали непосредственное участие в образовательном процессе вузов, определяя им политику и помогая с программой образования и стажировками. Не исключается и финансовая поддержка. В ИТ-отрасли важны практические знания и менторство.

Что касается дистанционного образования, решено реализовать шаги, которые приведут к персонификации образования. Должны быть применены алгоритмы по ведению ученика системой, а не учителем. Система сама будет подсказывать преподавателю и учащемуся, в каком направлении нужно подтянуть знания и чему стоит уделить особое внимание. Это автоматизирует работу преподавателей, освобождая им время для менторства.

«Хочу отметить, что от качества подготовки ИТ-кадров зависит судьба целой отрасли. Если без нефти мы не можем получить бензин, тут принцип такой же: без качественных мозгов мы не получим грамотных специалистов. Выпускники должны быть востребованными и конкурентоспособными. Конечный результат — „доставлять“ качественные мозги для рынка», — подчеркнул глава МЦРИАП.