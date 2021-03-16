Партия «ADAL»: Внедрение виртуального склада и СНТ приведет малый бизнес к банкротству

Предприниматели выступают против нововведения.

Пандемия внесла свои коррективы во все сферы нашей жизни. Но хотелось бы заострить внимание на малом/микробизнесе. Предпринимательская среда в нашей стране в большей своей части представлена именно МСБ, и они более всего пострадали от введенных карантинных мер. У предпринимателей существенно сократились доходы и, несмотря на это, ужесточились требования со стороны уполномоченных органов, регулирующих их деятельность. В период пандемии на бизнес дополнительно легло экономическое бремя по обеспечению санитарных норм, а именно: приобретению масок, санитайзеров, одноразовых перчаток. И это во время снижения доходов от их деятельности, что еще больше усугубило ситуацию.

Помимо этого важного вопроса, существует более глобальная проблема, на которую стоит обратить внимание. Партию «ADAL» волнует вопрос внедрения виртуального склада и СНТ (сопроводительная накладная на товары).

«Мы считаем, что введение виртуального склада и СНТ несвоевременно и повлечет за собой массовое закрытие мелкого бизнеса и, как следствие, роста безработицы, что в последствии увеличит нагрузку на государственный бюджет. На данный момент должны предприниматься меры по реанимированию казахстанского бизнес-сообщества, а не усложняться условия труда для „выживающего“ бизнеса», — заявили представители партии.

Предприниматели против нововведения, поскольку это повлечет за собой дополнительные затраты на бухгалтера, приобретение автоматизированной системы и ее обслуживание. Существует риск роста цен на товары. Кроме того, качество интернета в сельской местности будет дополнительным барьером на пути внедрения данных мер. Представители мелких торговых магазинов и точек на рынках обеспокоены тем, что данные меры будут применятся массово без анализа необходимости и их целесообразности. Люди не понимают, как данные меры внедрять в условиях торговли на улице. Об этом рассказала представитель партии «ADAL» Акмарал Бекмурзаева.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 36 тыс. маленьких магазинов, 30% закрылись в период карантина, оставшиеся 70% опасаются «не потянуть» предполагаемые расходы. А это тысячи людей, которые могут потерять единственный источник дохода.