Каждая третья компания в Казахстане считает скриншоты рабочего стола оптимальным способом контроля удаленных сотрудников.

Каждая третья компания в Казахстане (32%) считает оптимальным способом контроля сотрудников на «удаленке» — скриншоты рабочего стола. При этом 20% опрошенных считают приемлемым методом контроля работников запись звонков, а 13% представителей бизнес-сообщества рассматривают в качестве подходящего способа даже слежку через веб-камеру. Еще 12% респондентов выбирают автодозвон без возможности отклонить звонок либо GPS-трекер в качестве оптимального инструмента для контроля. Такие результаты показало исследование аналитического центра «Битрикс24» в Казахстане. Оно было проведено с 12 по 26 февраля 2021 года среди 1000 представителей бизнеса.

Остальные выводы исследования выглядят следующим образом:

— 74% опрошенных компаний работают в офисном пространстве

— 26% респондентов работают в удаленном режиме

— 20% делают неожиданные видеозвонки коллегам с целью контроля

— 11% считают анализ движения мышки и нажатия клавиатуры приемлемым способом контроля сотрудников

Начало рабочего дня:

— 65% участников опроса начинают свой трудовой день с приветствия в рабочем чате

— 18% опрошенных начинают рабочий день с утреннего видеозвонка

— 17% отправляют селфи с рабочего места в начале трудового дня

Частота онлайн-совещаний:

— 40% представителей МСБ проводят онлайн-совещания с коллегами несколько раз в месяц

— 38% опрошенных проводят онлайн-совещания с коллегами каждый день

Показатель эффективности сотрудников:

— 43% респондентов считают, что виртуальный офис мог бы повысить эффективность коллег на удаленной работе

— 31% выбрали качество выполнения задач главным показателем эффективности работы сотрудника

— 30% предпринимателей считают количество времени за работой главным показателем эффективности сотрудника.

Между тем, как отмечает Сармантай Касенов, директор «Битрикс24.Казахстан», количество времени сотрудника, проведенное за ноутбуком или в программе, на самом деле ничего не сообщает работодателю. Лучший показатель — количество фактических задач, с которыми он справился. Более того, многие меры, которые бизнес считает допустимыми, могут привести к злоупотреблению контролем, что, в свою очередь, способно превратиться в настоящую цифровую диктатуру, как это произошло в пандемию во многих китайских и американских корпорациях.

«Недостатков при жестком контроле гораздо больше, чем преимуществ: у человека растет стресс, возникает ощущение недоверия, снижается мотивация и падает лояльность к работодателю. Люди всегда найдут способ хакнуть систему, которая им не нравится», — отмечает Сармантай Касенов.