Водители автобусов в Алматы лишатся смартфонов?

МВД проводит работу по обеспечению дорожной безопасности и профилактике ДТП с участием общественного транспорта.

Руководство административной полиции мегаполиса провел рабочую встречу с руководителями автопарков по вопросам организации работы по обеспечению дорожной безопасности и профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, а также принимаемых мерах по недопущению краж чужого имущества в салонах общественного транспорта. По данным официального сайта МВД РК, в настоящее время на территории города осуществляют перевозки 2 250 автобусов от 20 транспортных компаний.

«Проведенный анализ показал, что основными причинами ДТП с пострадавшими является несоблюдение скоростного режима, правил маневрирования, пользование водителями смартфонов за рулем. Эти нарушения имеют место вследствие установленных требований по соблюдению графиков движения со стороны автобусных парков», — отметил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев.

По итогам встречи перевозчикам предложено пересмотреть график движения автобусов, установить контроль, связанный с запретом выхода на линию со смартфоном (или иным гаджетом), проведение ежедневного мониторинга скоростного режима средствами GPS и просмотр видеокамер, установленных в кабине водителя.