В Алматы прошла спецоперация по задержанию крупного мошенника

Подозреваемый похищал данные банковских карт и выводил с них деньги на подставные счета.

Речь идет о гражданине М., 1992 года рождения, который занимался мошенническими действиями в интернете. Через приложение Olx.kz, путем обмана, через «фишинговый» сайт он завладел полными данными банковских карт добропорядочных продавцов, совершал незаконные переводы через сторонние сервисы для онлайн-обналичивания (Woopay.kz).

Как сообщает Polisia.kz, схема преступного промысла была следующей: потерпевшие выкладывали объявление о продаже какого-либо товара на сайте Olx, после чего злоумышленники писали им о том, что заинтересованы товаром и хотят его приобрести. Однако по разным причинам отказывались от личной встречи и предлагали оплатить стоимость товара на банковскую карту. После этого злоумышленник отправлял потерпевшему ссылку на фишинговый сайт — якобы, через этот сайт будет производиться сделка, и для подтверждения перевода потерпевшему необходимо ввести данные своей банковской карты. После получения информации о банковской карте злоумышленник запускал схему обналичивания денег. Он вводил номер карты и CVV код на сайте Woopay.kz — якобы, он является владельцем и хочет вывести деньги на баланс абонентского номера. Деньги поступали на баланс абонентского номера, заранее подготовленного для этих целей. После чего проделывалась обратная процедура, с SIM-карт выводили деньги на банковские карты подставных лиц и обналичивали.

Рустам Абдрахманов, заместитель начальника ДП города Алматы, рассказал, что подозреваемый был вычислен оперативным путем. Его задержали в ходе спецоперации, проведенной бойцами спецподразделения в одной из престижных гостиниц города.

«В ходе санкционированного обыска изъято 22 сотовых телефона различных марок, 21 использованная SIM-карта, одежда, в которой подозреваемый снимал денежные средства, причем, он надевал ее для маскировки при снятии денег, а после прятал в гараже, два ноутбука, 50 новых SIM-карт, денежные средства (более двух млн тг), а также банковские карты в количестве 18 штук, оформленные на разных людей. Они являются банковскими картами „дропов“ (лицо, на которое оформляются подставные счета и карты). „Дропы“, в свою очередь, получают денежные вознаграждения в размере от 80 до 150 тысяч тенге за предоставление банковской карты, вместе с SIM-картой, привязанной к карте и ПИН-кодом», — отметил Абдрахманов.

По установленным и изъятым абонентским номерам направлен запрос в администрацию сайта Woopay. Согласно ответу, имеется более 500 банковских карт, с которых производились незаконные списания денежных средств по всей территории РК, по 380 известным SIM-картам, изъятым у гражданина М. В настоящее время проводится анализ по указанным транзакциям, с целью установления других преступных эпизодов.