Как международные компании развивают мобильные экосистемы и супер-приложения

Важнейшая задача консолидации различных систем и сервисов — в предоставлении пользователю удобного инструмента взаимодействия с цифровой средой.

10 марта в онлайн-формате состоялся очередной Media Hub — образовательный проект для журналистов и блоггеров, который компания Huawei проводит уже третий год с целью развития IT-журналистики и техноблогов в Казахстане и странах Центральной Азии. В этот раз приглашенные спикеры раскрыли тему развития мобильных экосистем и создания супер-приложений.

Вице-президент компании Huawei в регионе Евразия Михаил Комков в своем выступлении раскрыл историю развития экосистемы Huawei Mobile Services (HMS). Она появилась в 2019 году, когда по инициативе США сотрудничество компании Google с Huawei было ограничено. За год экосистема вошла в тройку самых популярных экосистем в мире, составив компанию Google Play и App Store. 10 сентября 2020 года на общемировой конференции в китайском городе Шеньчжэне было объявлено, что платформа HMS является открытой и доступной для всех производителей. В мире насчитывается уже около одного миллиарда смартфонов, работающих в ней. А магазином приложений AppGallery, входящим в состав этой экосистемы, ежемесячно пользуется более миллиона пользователей, которые совершили порядка 2,7 млн загрузок приложений.

Создание надежной и открытой мобильной экосистемы HMS с различными сценариями работы построено на удовлетворении интересов всех участников — девелоперов и сервис-провайдеров, которые получают доступ к миллионам пользователей, обретающих в лице мобильных сервисов Huawei инновационный опыт, безопасность и защиту конфиденциальности.

«В Казахстане продажи смартфонов только с HMS стартовали в 2020 году. В республике более миллиона смартфонов Huawei, и это число растет. Учитывая, что на продажи смартфонов Huawei приходится двухзначная доля в Казахстане, полагаем, что интеграция официальных мобильных приложений на платформу AppGallery обеспечит более широкий доступ граждан Казахстана к государственным приложениям. Что касается коммерческих приложений, интеграция на AppGallery не только увеличит клиентскую базу для коммерческих услуг и сервисов в самом Казахстане, но и поможет увеличить экспорт как в регион Евразия, так и на глобальные рынки», — отметил Михаил Комков.

Мероприятие продолжилось выступлением Вячеслава Прохорова, digital-евангелиста ВКонтакте. Рассказал о том, как ВКонтакте стала одной из самых крупных экосистем в России.

«В последние годы оформился и набирает обороты тренд на построение экосистем. Несмотря на то, что универсального определения этому термину нет, очевидно, что важнейшая мета-задача консолидации различных систем и сервисов состоит в предоставлении пользователю удобного инструмента взаимодействия с цифровой средой, который гибко настраивается для каждого конкретного пользователя, что значительно улучшает UX. ВКонтакте — крупнейшая русскоязычная социальная сеть, ставшая общим местом для самых разных продуктов холдинга Mail.ru Group. Каждый из десятков миллионов наших пользователей индивидуален. Наша задача — сделать так, чтобы пребывание каждого из пользователей в интернете было комфортным и приятным. Пользователи могут заказывать такси и еду, слушать музыку и следить за своим здоровьем, получать образование и знакомиться друг с другом. ВКонтакте объединяет людей уже пятнадцать лет, и мы хотим вывести этот опыт на новый уровень», — заявил спикер.