«Казахтелеком» покажет казахстанцам новое телевидение

Уникальная платформа «ТВ+» предоставит индивидуальные подборки каналов зрителям и возможности для самовыражения актерам и блогерам.

«Казахтелеком» провел презентацию своей новой услуги — телевещания нового поколения по технологии IPTV. Теперь казахстанские зрители смогут «управлять» эфиром в своем доме и одновременно просматривать разные передачи с нескольких гаджетов. Телевизионная платформа «ТВ+» разработана на базе нового современного гибридного комплекса IPTV/OTT. Два эти стандарта — IPTV и OTT по отдельности обладают целым набором уникальных качеств, а их объединение на одной площадке дает абоненту возможность «вручную» формировать собственный уникальный ТВ-пакет, подбирая оптимальные параметры по собственным предпочтениям.

По мере того, как использование интернета становится все более распространенным явлением, наблюдается постепенное изменение пользовательских привычек ТВ-просмотра. Речь идет о переходе от традиционного кабельного и платного телевидения к увеличению потребления услуг потокового видео. Интересно, что согласно отчету Juniper Research, в 2025 году во всем мире число активных подписок на видеоуслуги по запросу будет около 2 миллиардов (рост на 65% по сравнению с концом 2020 года), а количество пользователей гибридных сервисов OTT TV по подписке достигнет 273 млн. Отчет также показал, что более 70% сеансов потокового видео в ближайшие пять лет будут проходить на смартфонах. Именно поэтому сейчас как никогда актуален запуск новой казахстанской платформы. С возможностями уникальной услуги ознакомились председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, а также министр информации и общественного развития Аида Балаева.

Ахметжан Есимов подчеркнул важность того, что новая услуга создана силами исключительно казахстанских специалистов. Это подтверждает, что отечественные компании, компании группы фонда «Самрук-Казына», способны самостоятельно разрабатывать и реализовывать масштабные, высокотехнологичные и востребованные решения, которыми ежедневно будет пользоваться вся страна.

«Мы не забываем о том, что ФНБ „Самрук-Казына“ должен заботиться не только о собственных преимуществах, но и о выстраивании передовой инфраструктуры на всем казахстанском рынке. У нас есть все возможности для такой глобальной работы благодаря АО „Казахтелеком“, на основе инфраструктуры которого мы можем предлагать лучшие современные продукты не только бизнесу и производству, но и массовому потребителю», — заявил на презентации Ахметжан Есимов.

Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком», отметил, что новая интерактивная ТВ-площадка поможет развитию казахстанского контента и даст толчок для развития этого сегмента медиа-сферы. Он привел в пример американские компании Netflix и HBO, а также британскую SKY — они выходили на рынок в качестве обычных ретрансляторов телепрограмм, а сейчас выпускают собственный контент, самостоятельно или в соавторстве со студиями, актерами, журналистами и медийными персонами. Такой сценарий развития может быть реализован и в Казахстане. Тем более, что процесс формирования собственного контента уже был успешно апробирован «Казахтелекомом» в прошлом году, в киберспортивной и в концертной сферах. Так, ставшая популярной в карантин серия турниров по киберспорту «Аламан», выходившая под брендом телеком-оператора, уже собирает миллионы просмотров. Также собирали большое количество зрителей в разгар карантинных ограничений и онлайн-концерты отечественных артистов в проекте «Звезда на карантине».

«То есть, „Казахтелеком“ уже начал формирование собственной контент-площадки. В наш ТВ-каталог уже вошла обширная библиотека „Сделано в Казахстане“. Это подборка казахстанских фильмов и передач, реализованная специально для „ТВ+“ от „Казахтелеком“. И мы рассчитываем и будем делать все от нас зависящее для того, чтобы эта библиотека постоянно расширялась. Как верно заметил ранее Ахметжан Смагулович, компании группы фонда должны развивать не только собственный бизнес, но и способствовать развитию всей экономики страны. Создав удобную и востребованную телевизионную платформу, мы предоставим площадку для проектов отечественных актеров, блогеров, журналистов, публицистов. На ней со временем смогут размещаться отечественные сериалы и фильмы, ток-шоу или подкасты, которые сделаны отечественным производителем в содружестве с нашей компанией или при ее поддержке. Поэтому запуск ТВ-платформы — это новая страница в истории не только „Казахтелекома“, но и многих наших потенциальных партнеров», — подчеркнул Куанышбек Есекеев.

О технических возможностях нового продукта рассказал Игорь Погребицкий, генеральный директор дивизиона розничного бизнеса АО «Казахтелеком». «ТВ+» имеет ряд уникальных преимуществ, главным из которых является возможность для зрителя самостоятельно управлять эфиром: к примеру, поставить трансляцию на паузу, или отмотать ее назад, если не успел к началу передачи. Второй существенный плюс — возможность выбора гаджета, с которого можно просматривать ТВ: со смартфона, который всегда под рукой, планшета или с телевизора с функцией Smart TV. Главное — наличие в доме подключения к интернету, и этот один источник сигнала позволит домочадцам просматривать несколько программ на разных гаджетах одновременно. Теперь в семьях не будет споров о том, что смотреть вечером, никто не пропустит свою любимую программу. Кстати, перед запуском платформы специалисты «Казахтелекома» провели масштабный анализ, по итогам которого, а также на основе рейтингов телесмотрения и предпочтений зрителей были сформированы выборки самых популярных каналов и онлайн-кинотеатров.

«„ТВ+“ подстраивается под зрителя, а не зритель — под телепрограмму. Даже если у пользователя старенький телевизор с кинескопом, STB-приставка позволит передавать видео в самом лучшем качестве. Кроме того, независимо от того, на чем зритель просматривает видео, качество всегда будет оставаться на высоте (HD либо 4К). На главной странице пользователю предоставляется понятная страница рекомендаций с лидерами рейтингов и новинками проката. Контент представлен в подборках по жанрам. С помощью удобной навигации и продуманного дизайна казахстанцы без затруднений смогут выбрать интересный для себя контент. И еще одна фишка: „ТВ+“ хранит в каталоге архив телепередач за последние семь дней, а также историю просмотров с возможностью возобновления просмотра с прерванного момента», — говорит Игорь Погребицкий.

«ТВ+» в пакетах с интернетом и другими услугами «Казахтелекома» уже поступил в продажу. Кроме того, воспользоваться возможностями платформы «ТВ+» могут не только абоненты АО «Казахтелеком», но и других операторов. Для этого достаточно иметь доступ к интернету, установить специальное приложение и смотреть порядка 170 каналов, десятки тысяч фильмов и сериалов. При этом качество трансляции автоматически адаптируется под любые скорости интернета. Стоимость тарифного плана начинается от 1700 тенге в месяц.