Более 400 тысяч акмолинцев получили ЭЦП в 2020 году

В Акмолинской области прошло очередное заседание областного Общественного совета, на котором рассмотрели актуальные вопросы в сфере оказания государственных услуг.

В своем докладе руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области Берген Беспалинов уделил особое внимание обеспечению качества госуслуг и их доступности для населения путем цифровизации. В 2020 году 94,8% государственных услуг оказано в электронном виде, 443 тыс. лиц выданы ЭЦП.

Также Беспалинов проинформировал об итогах контрольных мероприятий. К примеру, Департаментом проведено 50 проверок. К дисциплинарной ответственности привлечено девять должностных лиц. Составлено 14 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 558 735 тенге.

«Важным направлением при осуществлении государственного контроля за качеством оказания государственных услуг является рассмотрение обращений и восстановление нарушенных прав граждан. В 2020 году департаментом рассмотрено 38 жалоб различного характера», — отметил Берген Беспалинов.

На заседании также были обсуждены проблемные вопросы оказания госуслуг и внесены соответствующие рекомендации.