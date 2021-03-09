Гостехслужба: число атак в 2020 году выросло почти в 4 раза

В АО «Государственная техническая служба» состоялось пятое заседание Консультативного координационного совета НКЦИБ.

Консультативный координационный совет НКЦИБ был создан в июне 2019 года. Он сформирован из числа профильных специалистов государственных органов и организаций для поддержания требуемого уровня защищенности государственных электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз.

В ходе заседания были озвучены вопросы и проблемные аспекты по реализации исполнения протокольных поручений четвертого заседания ККС. В рамках совещания членам ККС были представлены результаты по угрозам и инцидентам информационной безопасности, выявленным в ходе мониторинга со стороны НКЦИБ. На основе анализа в период пандемии Covid-19 замечено увеличение количества мошеннических и фишинговых ресурсов, имитирующих различные сервисы государственных органов, которые были созданы с целью сбора персональных данных граждан. Участникам совещания было предложено взять под контроль информирование уполномоченного органа в сфере информационной безопасности и АО «ГТС» о новых запускаемых государственных сервисах.

В 2020 году злоумышленники использовали следующие векторы атак — распространение вредоносного ПО, фишинговые атаки, DDoS-атаки. Отмечается, что благодаря своевременному реагированию уменьшилось количество инцидентов типа «Ботнет» на 59,7%. Оборудованием ЕШДИ (Единый шлюз доступа к Интернету) зафиксировано и отражено в 3,5 раза больше атак, направленных на сети государственных органов, чем в 2019 году. Если в 2019 года количество атак составило более 154 млн, то в 2020 году зафиксирован рост до более чем 593 млн атак.

С целью повышения эффективности взаимодействия АО «ГТС» с заявителями в рамках оказания услуги по проведению испытаний объектов информатизации электронного правительства на соответствие требованиям информационной безопасности, а также обеспечения прозрачности процедур проведения испытаний и снижения объема бумажного документооборота была анонсирована информация об автоматизации механизма оказания услуг по проведению испытаний, оказываемых АО «ГТС». Для этого будет использоваться интернет-портал Synaq.