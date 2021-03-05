Первый казахстанский беспилотник проходит испытания

В вооруженных силах Казахстана активно применяются беспилотные авиационные системы.

Сегодня на вооружении в войсках состоят тактические, ударные и разведывательные беспилотники. Их сфера применения аппаратов расширяется день за днем. Первые БПЛА поступили в сухопутные войска и силы воздушной обороны в 2015 году.

Военно-воздушные силы СВО оснащены разведывательно-ударным комплексом Wing Loong («Птеродактиль»), способным выполнять не только задачи ведения воздушной разведки, но и наносить высокоточные удары управляемыми ракетами и бомбами разного типа. БЛА Wing Loong способен работать в автономном режиме до 20 часов и совершать полет на дальность до 4000 километров. Размах крыльев «Птеродактиля» — 14 метров, его длина чуть больше 9 метров, а максимальный вес 1100 килограммов. Wing Loong способен развить скорость до 280 км/час, поднимаясь на высоту 5000 метров и нести полезную нагрузку до 200 килограммов.

Сухопутные войска вооруженных сил оснащены тактическими беспилотными летательными аппаратами «SkyLark», которые действуют в радиусе до 40 километров с запасом рабочего времени до трех часов.

«Применение Беспилотных летательных аппаратов не требует создания специальной инфраструктуры. А сфера применения достаточно широка — от осуществления разведывательных действий, целеуказания, корректировки огня артиллерии, наведения ударной авиации по наземным целям, до уничтожения особо важных объектов и их элементов в глубоком тылу противника», — отмечают в ведомстве.

С 2018 года в Научно-исследовательском центре Национального университета обороны ведется работа по изготовлению опытного образца разведывательного беспилотного летательного аппарата «Шағала». На сегодняшний день первый казахстанский беспилотник военного назначения проходит заводские и полигонные испытания. Отечественная «Шағала» оснащена программно-аппаратным средством защиты канала связи, собственным криптографическим протоколом защищенной связи межу беспилотником и системой управления. Все это — разработки военных ученых, которые ведутся в стенах университета с 2014 года.

Специалистов по эксплуатации и обслуживанию БПЛА готовят в Военном институте сил воздушной обороны и учебном Центре подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов. На базе Центра ежегодно проводятся учебно-методические сборы, обучение инструкторов и повышение квалификации операторов авиационной техники.

В 2017 году Вооруженные Силы Казахстана стали инициатором включения в Армейские международные игры конкурса операторов БПЛА «Соколиная охота», где казахстанские воины неизменно являются победителями, безоговорочно занимая первое место. Это подтверждает успешное применение и развитие этого вида вооружения в нашей стране.