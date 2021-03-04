В АО «Кселл» избрали новых членов совета директоров

В него вошли Серик Саудабаев и Тимур Худайбердиев.

АО «Кселл» сообщило о том, что решением общего собрания акционеров от 26 февраля 2021 года в состав совета директоров избраны Серик Болатович Саудабаев и Тимур Тельманович Худайбердиев (члены совета директоров, представители акционера АО «Казахтелеком»).

Серик Саудабаев является членом совета директоров АО «Казпочта», а также членом наблюдательного совета ТОО «QazCloud». А Тимур Худайбердиев — главный директор по обеспечению и поддержке бизнеса — генеральный директор дирекции «Телеком Комплект».

Таким образом, обновленный состав совета директоров компании следующий:

— Буянов Алексей Николаевич, председатель совета директоров, независимый директор;

— Махат Рашит Мукарамович, член совета директоров, независимый директор;

— Инкарбекова Динара Жолшыбековна, член совета директоров, независимый директор;

— Попов Владимир Геннадьевич, член совета директоров, независимый директор;

— Джери Калмис, независимый директор;

— Есекеев Куанышбек Бахытбекович, член совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»;

— Турлов Тимур Русланович, член совета директоров, представитель акционера АО «Фридом Финанс»;

— Саудабаев Серик Болатович, член совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»;

— Худайбердиев Тимур Тельманович, член совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком».