В АО «Кселл» избрали новых членов совета директоров
В него вошли Серик Саудабаев и Тимур Худайбердиев.
АО «Кселл» сообщило о том, что решением общего собрания акционеров от 26 февраля 2021 года в состав совета директоров избраны Серик Болатович Саудабаев и Тимур Тельманович Худайбердиев (члены совета директоров, представители акционера АО «Казахтелеком»).
Серик Саудабаев является членом совета директоров АО «Казпочта», а также членом наблюдательного совета ТОО «QazCloud». А Тимур Худайбердиев — главный директор по обеспечению и поддержке бизнеса — генеральный директор дирекции «Телеком Комплект».
Таким образом, обновленный состав совета директоров компании следующий:
— Буянов Алексей Николаевич, председатель совета директоров, независимый директор;
— Махат Рашит Мукарамович, член совета директоров, независимый директор;
— Инкарбекова Динара Жолшыбековна, член совета директоров, независимый директор;
— Попов Владимир Геннадьевич, член совета директоров, независимый директор;
— Джери Калмис, независимый директор;
— Есекеев Куанышбек Бахытбекович, член совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»;
— Турлов Тимур Русланович, член совета директоров, представитель акционера АО «Фридом Финанс»;
— Саудабаев Серик Болатович, член совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»;
— Худайбердиев Тимур Тельманович, член совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком».