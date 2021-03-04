Тем не менее, выявлены сдерживающие факторы в переводе услуг в электронный формат.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства дал поручение по цифровизации процессов, связанных с назначением и выплатой пенсий и пособий. На брифинге в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов ознакомил присутствующих с проводимой работой и результатами. На сегодняшний день в социально-трудовой сфере предусмотрено 44 вида государственных услуг, из них 91% оказываются в электронном виде.

«По итогам 2020 года в социально-трудовой сфере гражданам оказано 12,4 млн государственных услуг, из них 7,8 млн — в электронном формате. В текущем году планируется довести долю электронных услуг до 93%. Кроме того, совместно с заинтересованными государственными органами проведен анализ всех услуг социально-трудовой сферы, в том числе государственных услуг, оказанных в электронном и проактивном формате во время карантина и ограничительных мероприятий. По его результатам выявлены сдерживающие факторы в переводе услуг в электронный или проактивный формат, а также в оказании услуг, переведенных в электронный или проактивный формат», — рассказал вице-министр.

По его словам, выработаны соответствующие предложения по цифровизации необходимых документов и интеграции информационных систем. Кроме того, в целях удобства услугополучателей будет осуществляться прием заявлений на назначение пенсий и пособий по экстерриториальному принципу. То есть, граждане могут обращаться за назначением пенсий и пособий не только по месту своей регистрации, но и из других регионов. Поэтапный перевод услуг на экстерриториальный принцип планируется запустить с апреля текущего года.