10 марта в Казахстане приостановят теле- и радиовещание

В АО «Казтелерадио» рассказали о квартальных планово-профилактических работах.

Представители оператора пояснили, что профилактические работы позволяют длительно отключать сервис и проводить дополнительные работы по модернизации.

«Десятого марта 2021 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим во время проведения профилактических работ временно приостановится ретрансляция теле- и радиоканалов на всей территории Казахстана», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что Казтелерадио проводит планово-профилактические работы каждый квартал — это необходимо для обеспечения качественного телерадиовещания. Учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.