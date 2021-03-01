Nur Otan активизирует проект «Электронная партия»

Бауыржан Байбек рассказал о цифровой платформе для мониторинга предвыборных обещаний.

Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook поделился планами партии на предстоящий период. Так, в предстоящий межэлекторальный период Елбасы поручил полностью перестроить работу Nur Otan и обеспечить системный контроль за реализацией предвыборных обещаний. Будет внедрен общественный рейтинг депутатов, системно переформатирована деятельность общественных советов партии с привлечением в их работу почти двух тысяч резервистов из партийных списков, экспертов и НПО.

В рамках активизации проекта «Электронная партия» совместно с правительством будет разработана цифровая платформа для мониторинга реализации дорожных карт предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

«Как сказал Лидер партии, аппарат Nur Otan в период пандемии должен быть ориентирован на конкретную работу с населением. 234 общественные приемные по всей стране должны перейти в проактивный формат взаимодействия, в том числе в соцсетях. В этой связи, с учетом новых поставленных задач, руководителем Республиканской общественной приемной партии назначена общественный деятель Алия Садырбаева. Она имеет более 20 лет опыта работы в юридической сфере и общественных организациях», — сооьбщил Бауыржан Байбек.

Отмечается, что за последний год в партию Nur Otan поступило более 393 тысяч обращений, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом. За пять лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе — более 423 тысяч в онлайн-формате.