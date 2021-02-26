Huawei: инновации помогут решить проблемы будущего

Необходимость внедрения технологий в постковидную эпоху, а также ускорение цифровой трансформации бизнеса и промышленности обсудили на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае.

В рамках форума Mobile World Congress Shanghai 2021 руководство Huawei обозначило ключевые направления работы компании.

Технологии в период Covid-19

По данным Huawei, порядка 97% крупнейших компаний мира будут применять искусственный интеллект на своих предприятиях к 2025 году. При этом корпоративные клиенты будут обеспечивать около 60% дохода операторов мобильной связи. На фоне этого одними из главных задач для Huawei являются развитие инноваций и расширение доступа к цифровым технологиям на всех уровнях.

«Инновации нужны не только для решения текущих проблем. Они также нужны, чтобы сделать наше будущее лучше. Как только пандемия останется позади, перед нами встанет вопрос о том, как с помощью инноваций улучшить качество жизни людей, сделать бизнес умнее, а мир — более инклюзивным», — отметил в своем выступлении на форуме заместитель председателя правления Huawei Кен Ху.

По данным компании, за период пандемии во всем мире скачки сетевого трафика выросли более чем на 50% по сравнению с показателями прошлого года. Более того, в мире на 20% выросло количество беспроводных домашних широкополосных подключений (до 35 млн). Так, под влиянием пандемии порядка 85% компаний, работающих в сфере онлайн-образования, здравоохранения и розничной торговли в Китае, стали использовать облачные сервисы.

«За последний год мы тесно сотрудничали с операторами связи, чтобы обеспечить стабильную работу более 300 сетей в 170 странах. Инновации сыграли важную роль, и мы гордимся тем, что наши технологии внесли значительный вклад в борьбу с вирусом», — добавил господин Ху.

Так, в Индонезии Huawei удалось применить технологию цифровой доставки, которая позволила быстро развернуть более 50 тыс. новых базовых станций.

Симбиоз для эффективных технологий

Президент глобальной службы технической поддержки Huawei Билл Тан отметил, что для внедрения эффективных инноваций во всех сферах бизнеса и промышленности необходимо применять новые стратегии. И, в частности, он подчеркнул важность объединения нескольких основных сфер: услуги, платформы, технологии и экосистема.

«Развитие 5G и интеллектуальных технологий позволяет ускорить цифровую трансформацию с целью оптимизации и повышения эффективности производства. А это, в свою очередь, означает, что у операторов связи появляются новые требования, которые необходимо удовлетворять с помощью услуг и предоставляемых данных. Мы должны стремиться к преобразованиям во всех четырех областях, чтобы максимизировать выгоду от технологической синергии», — отметил в своем выступлении Билл Тан.

Он подчеркнул, что синергия в названных сферах позволит создать более эффективные инновационные сервисы в компаниях и позволит достичь более глубокой цифровой трансформации предприятий.

Однако задача инноваций состоит не только улучшении и трансформации экономики, но также в решении существующих проблем. Эту тему в рамках форума затронула старший вице-президент и член совета директоров компании Huawei Кэтрин Чэнь. Она отметила, что главная задача технологий — упростить жизнь людей и «принести пользу всему человечеству».

Г-жа Чэнь рассказала, что в 2020 году в рамках экологической ответственности Huawei переработала более 4500 тонн отходов электронной продукции. Компания также сократила объем пластика в упаковке своих телефонов, сэкономив 1,8 млн пакетов на 10 млн телефонов. Также Huawei приняла участие в строительстве крупнейшей в мире сельскохозяйственной солнечной электростанции в Нинсе и Шаньдун, и тем самым помогла внести огромный вклад в защиту окружающей среды.

По итогам форума было отмечено, что Huawei совместно со своими партнерами продолжит внедрять цифровые технологии и имплементировать различные инновации во все сферы экономики. В компании верят, что в конечном итоге это позволит повысить качество жизни, ускорить внедрение интеллектуальных технологий в бизнесе и сделать очередной шаг к предоставлению равных возможностей людям всего мира.