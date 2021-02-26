«Безопасный город» в Кыргызстане принес 1,527 млрд сомов

Подрядчику, который установил камеры, отдадут 435 миллионов сомов, остальная сумма будет направлена в бюджет.

С начала работы проекта «Безопасный город» в Кыргызстане (с 4 марта 2019 года) водителям выписали 2163576 штрафов. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов. По его словам, оплачено 1403467 штрафов (64,9%). В денежном выражении это 1,527 млрд сомов, передает Sputnik.

Начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Азамат Исраилов отметил, что сотрудники «Кыргызпочтасы» не нашли 576 266 получателей штрафов и вернули протоколы в ГУОБДД.

«Мы сами нашли 323 590 нарушителей, и они выплатили долги. Для принудительного взыскания судоисполнителям отправлены 30 003 протокола. Также был 161 водитель, который не согласился с выписанным штрафом. Их дела рассматриваются», — объяснил Исраилов.

По его словам, 435 миллионов сомов, вырученных от штрафов, отдадут компании «Вега», которая занималась установкой камер, а остальное направят в республиканский бюджет.