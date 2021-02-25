В 2020 году количество зарегистрированных преступлений в столице снизилось на 30%

Нур-Султан расширяется стремительными темпами, и обеспечение общественной безопасности является приоритетной задачей в жизнедеятельности города.

В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» в Нур-Султане ведутся масштабные работы по цифровизации и трансформации столицы в умный город. Одним из ключевых направлений цифровизации является безопасность. Помимо безопасности на дорогах реализуется проект «Безопасный город», передает официальный сайт акимата столицы.

«Суть проекта — в обеспечении дворовых территорий камерами видеонаблюдения. Основные функциональные возможности камер видеонаблюдения — это интегрированная обработка данных для эффективной работы системы. Камеры обеспечат непрерывный мониторинг по дворам для выявления и предупреждения противоправных действий. Проект запущен в первую очередь для безопасности горожан», — рассказала представитель управления цифровизации и государственный услуг города Нур-Султан Аймира Муксулова.

По безопасности на дорогах полностью внедрена интеллектуально-транспортная система. В целом возможности использования специальных систем для непрерывного мониторинга позволили систематизировать и улучшить внутреннее взаимодействие. Уже сейчас наблюдается положительный эффект от внедрения проекта. Как показывает статистика, в 2020 году количество зарегистрированных преступлений снизилось на 30%.

К ситуационному центру «iKomek 109» на сегодня подключено более 16 тыс камер видеонаблюдения, которые просматриваются специалистами в режиме 24/7.

«К нам подключено более 16 тыс камер видеонаблюдения. В настоящее время мы просматриваем не только город, но и дворовые площадки жилых массивов, жилых домов. Мы видим, где происходят заторы, где необходимо участие аварийных служб, в том числе коммунальных служб. Также мы просматриваем трафик и торговые дома, торговые центры на соблюдение санитарных норм и непосредственно обеспечение безопасности», — отметил заместитель руководителя городского центра «iKomek 109» Асылбек Бурбаев.