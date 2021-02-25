Систему «Кибер-шериф» тестируют в Костанае

Автомобиль, оснащенный бортовым аппаратно-программным комплексом, работает на улицах областного центра.

По задумке, он сможет автоматически фиксировать нарушения ПДД во время движения, после чего водителю придет извещение о штрафе. Но пока не закончилось тестирование, реальные извещения костанайцам приходить не будут. Оборудование патрульной машины позволяет фиксировать нарушения ПДД в режиме реального времени. Роль полицейского сводится только к управлению транспортным средством. Ему даже не нужно останавливать транспорт, чтобы выписать штраф, передает «Наша газета».

«Мы используем патрульную автомашину, приобретенную за счет средств местного бюджета, и устанавливаем аппаратно-программный комплекс „Кибер-шериф“. После прохождения тестового режима компания-поставщик будет формировать ценовое предложение, в зависимости от комплектации и количества комплексов», — сообщил Руслан Борадзов, руководитель ТОО «Kaz STS», которое проводит тестирование комплекса.

Статистика будет проанализирована за неделю работы комплекса. Сейчас фиксируются все нарушения — от превышения скорости до разговора по мобильному телефону. В дальнейшем список фиксируемых нарушений будет зависеть от комплектации «Кибер-шерифа».

В ТОО «Kaz STS» заверяют, что система сертифицирована производителем и имеет защиту от сбоев. Кроме того, ведется запись происходящего и резервирование данных. В качестве доказательств нарушения предоставляется фото- и видеоматериал с указанием даты и географических координат, а также указывается скоростной режим как патрульной автомашины, так и транспортного потока.

«Стоимость такого оборудования зависит от комплектации, но по ценообразованию это будет дешевле, чем аналогичные комплексы, которые уже есть на рынке страны, — отмечает Борадзов. — Такие системы на сегодня представлены турецкими разработчиками. Наша же фирма использует российские решения в области обеспечения общественной и дорожной безопасности, они дорабатываются нашими специалистами под реалии Казахстана. Такие же комплексы тестируются в Мангыстауской и Атырауской областях.